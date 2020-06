Google ने Play Store से हटाए तीस से ज्यादा पॉपुलर फोटो एडिंटिंग ऐप्स

Google ने अपने ऐप स्टोर Google Play Store से तीस पॉपुलर ऐप्स को रिमूव किया है। गूगल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये ऐप्स में कई खामियां हैं जो यूजर्स के लिए खतरा हो सकते हैं। इनमें से कई ऐप्स फोटो एडिट करने वाले हैं जो फोटो में ब्यूटी फिल्टर के लिए यूज किए जाते हैं। ये सभी ऐप्स अब गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं की जा सकती हैं। इन ऐप्स को करीब 20 मिलियन यूजर्स अपने पोन में यूज कर रहे हैं। अगर इनमें से कुछ ऐप्स को आप यूज कर रहे हैं तो अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दें। Also Read - Samsung Galaxy Z Flip 5G स्मार्टफोन Snapdragon 865, 8GB RAM के साथ Geekbench पर हुआ स्पॉट

गूगल प्ले स्टोर से हटाई कई 30 से ज्यादा ऐप्स में में कई थर्ड पार्टी सेल्फी ऐप्स यूजर्स के लिए काफी खतरनाक हैं। सिक्योरिटी रिसर्चस WhiteOps के मुताबिक, इनमें से कई एप्स यूजर्स के फोन में अनचाहे एड की बरसात करते हैं। इतना ही नहीं बिना किसी लिंक को क्लिक किए यूजर्स के फोन में दूसरे वेबसाइट्स को ओपन कर देते हैं। इनमें से कई ऐप्स को यूजर्स एक बार डाउनलोड तो कर देते हैं लेकिन उनके लिए ऐप को डिलीट करना नामुमकिन हो जाता है।

Also Read - Micromax 3 नए स्मार्टफोन करेगा लॉन्च, Xiaomi, realme, Vivo को MadeByIndian के तहत देगा टक्कर

गूगल ने इन ऐप्स को किया रिमूव

Yoriko Camera

Solu Camera

Lite Beauty Camera

Beauty Collage Lite

Beauty and Filters camera

Photo Collage and beauty camera

Gaty Beauty Camera

Pand Selife Beauty Camera

Cartoon Photo Editor and Selfie Beauty Camera

Benbu Seilfe Beauty Camera

Pinut Selife Beauty and Photo Editor

Mood Photo Editor and Selife Beauty Camera

Rose Photo Editor and Selfie Beauty Camera

Selife Beauty Camera and Photo Editor

Fog Selife Beauty Camera

First Selife Beauty Camera and Photo Editor

Vanu Selife Beauty Camera

Sun Pro Beauty Cameraa

Funny Sweet Beauty Camera

Little Bee Beauty Camera

Beauty Camera and Photo Editor Pro

Grass Beauty Camera

Ele Beauty Camera

Flower Beauty Camera

Best Selfie Beauty Camera

Orange Camera

Sunny Beauty Camera

Pro Selfie Beauty Camera

Selfie Beauty Camera Pro

Elegant Beauty Cam-2019

WhiteOps के रिसर्चस का कहना है कि ये सभी ऐप्स काफी कॉमन हैं जो कि फोटो एडिंग के लिए यूज होते हैं। इनमें से कई के जरिए यूजर्स अपने सेल्फी ऐप्स ब्यूटी फिल्टर यूज करने के लिए होता है। ये ऐप्स यूजर्स को काफी ऐड दिखाते हैं।