Google Removes Some Personal Loan Apps Violating Policies : गूगल ने भारत में कई पर्सनल लोन ऐप्स (Personal Loan Apps) को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। गूगल ने इन ऐप्स को यूजर्स की सेफ्टी पॉलिसी के उल्लंघन करने के चलते अपने प्लेटफॉर्म Google Play Store से हटाया है। यह जानकारी Google ने अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए दी है।

Google ने अपने ब्लॉग में बताया है कि इन ऐप्स पर यह कार्रवाई यूजर्स और सरकारी एजेंसियों के रिपोर्ट के चलते की गई हैं। इस पोस्ट में गूगल ने उन सभी ऐप्स को जिन्हें डिलीट नहीं किया गया है उन्हें मौजूदा कानूनों का पालन करने के लिए कहा है। गूगल का कहना है कि मौजूदा नियम और कानूनों का पालन न करने वाली ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। हालांकि गूगल ने किन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाया है इसकी जानकारी नहीं (Google Removes Some Personal Loan Apps Violating Policies) दी है।

गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि ऐसी ऐप्स जो यूजर्स की सेफ्टी के लिए बनाई हमारी पॉलिसी का पालन नहीं कर रही थीं उन्हें हमने प्ले स्टोर से हटा दिया है। इसके साथ ही कुछ ऐप्स डेवलपर्स को हमने भारत के मौजूदा कानून औ नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। ऐसी ऐप्स जो नियमों का पालन नहीं करेंगी उन्हें बिना नोटिस दिए प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा।

इसके साथ ही गूगल ने यह भी कहा है कि हम इन मामलों की जांच कर रही सरकारी एजेंसियों की सहायता करते रहेंगे। अपने ब्लॉगपोस्ट में गूगल का यह भी कहना था कि प्ले स्टोर में सभी ऐप डेवलपर्स Google Play Developer डिट्रीब्यूशन की शर्तों से सहमत है, जिसका मतलब हुआ कि सभी डेवलपर्स पहले से मौजूद कानूनों और नियमों का पालन करेंगे। इसके साथ ही गूगल ने बताया कई पर्सनल लोन ऐप से जुड़े विवाद सामने आने के बाद ये कार्रवाई की जा रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को एक वर्किंग ग्रुप के गठन का एलान किया जो ऑनलाइन लोन देने कंपनियों को रेगुलेट करेगी। बीते कुछ समय में ऑनलाइन लोन देने वाले प्लेटफॉर्म में उछाल देखने को मिला है। इसके साथ ही कुछ चिंता जनक मामले भी सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्टस की माने तो ये प्लेटफॉर्म अपने कर्जदार को प्रताड़ित कर रहे हैं।