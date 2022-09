Google ने यूजर्स के लिए नया प्राइवेसी फीचर रोल आउट करना शुरू किया है। यह फीचर गूगल सर्च में से आपकी निजी जानकारियां हटाने में मदद करेगा। गूगल ने इस फीचर का नाम ‘Results about you’ रखा है। इस साल आयोजित Google I/O 2022 में गूगल ने इस फीचर के बारे में डिटेल शेयर किया था। फिलहाल इस फीचर को कुछ बीटा यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है। टेस्टिंग के बाद यह फीचर सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा सकता है। Also Read - अब Google Search से बुक कर सकेंगे ट्रेन और फ्लाइट टिकट, नया फीचर हुआ रोल आउट

Google ‘Results about you’ टूल के जरिए यूजर्स अपनी निजी जानकारियां जैसे कि घर का अड्रेस, ई-मेल अड्रेस, फोन नंबर आदि गूगल सर्च से हटा सकेंगे। इस टूल को ऐक्सेस करने के लिए यूजर्स को गूगल सर्च के साथ दिए गए ओवरफलो मैन्यू के तीन डॉट्स पर टैप करना पड़ेगा। मौजूदा ‘About this Result’ मैन्यू के अंदर नीचे की तरफ यूजर को यह नया टूल दिखेगा। Also Read - Google Pixel 7 और Google Pixel 7 Pro की भारत लॉन्चिंग कंफर्म, Flipkart लिस्टिंग हुई लाइव

फिलहाल यूजर्स को अपनी निजी जानकारियां गूगल सर्च से हटाने के लिए सपोर्ट पेज पर जाना होता है। वहां से यूजर को एक फॉर्म भरके निजी जानकारियों वाले URL की जानकारी देनी होती है। गूगल सपोर्ट पेज का फॉर्म भरने के बाद यूजर्स की निजी जानकारियां सर्च से हट जाती है। Also Read - Google का बड़ा कदम, गूगल प्ले स्टोर पर Loan Apps को दिखाना होगा NBFC या पार्टनर बैंक का लिंक

इस तरह काम करेगा नया टूल

नए ‘Results about you’ टूल में यूजर्स अपनी निजी जानकारियां डिलीट किए जाने के प्रोग्रेस को भी देख सकेंगे। यहां यूजर को अप्रूव किए गए, In Progress और All Request का ऑप्शन दिखेगा। यही नहीं, अगर आप अपनी निजी जानकारियां गूगल सर्च से हटाना चाहते हैं तो आपसे यह पूछा भी जाएगा कि किस वजह से आप ये जानकारियां हटाना चाहते हैं।

Google आपकी किसी निजी जानकारी को सर्च से हटाने से पहले दिए गए URL की अच्छी तरह से जांच करेगा, जिसके बाद आपके रिक्वेस्ट पर किसी भी तरह की कार्रवाई की जाएगी। आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाने के बाद निजी जानकारियां गूगल सर्च से हट जाएंगीं।