जब आप Google पर कुछ Search करते हैं तो ये आपको जानकारी के साथ में यह भी बताता है कि इस जानकारी का सोर्स क्या है। अब इसी कड़ी में गूगल का एक नया फीचर जुड़ गया है, नाम है "About this result"। ये फीचर आपको बताएगा कि जिस सोर्स से आपको जानकारी दी गई है वो असल में है क्या– भरोसे लायक पोर्टल या फिर रातों रात बनाई हुई वेबसाइट।

गूगल ने इस फीचर को फरवरी 2021 में अमेरिका में उतारा था। इस महीने हुए Google I/O इवेंट पर कम्पनी ने बताया कि अब About this result दुनिया भर में अंग्रेजी में किए हुए सर्च पर लागू होगा। इसका कहना है कि जल्द ही ये दूसरी भाषा के search result में भी इस फीचर को चालू करेगा।

कैसे काम करेगा About this result?

जब आप गूगल पर कुछ सर्च करेंगे तो आपको Search Result में तीन डॉट वाला एक बटन नजर आएगा। इस पर क्लिक करने पर About this result का कार्ड खुलकर आ जाएगा। यहां पर आपको जानकारी मुहैया कराने वाली वेबसाइट के बारे में पता चल जाएगा। इस जानकारी का सोर्स Wikipedia होगा। Also Read - Android 12 Top Features: अब गूगल आपके स्मार्टफोन को बना देगा बेहतरीन

गूगल का कहना है कि जिन वेबसाइट के बारे में जानकारी विकिपीडिया पर मौजूद नहीं होगी गूगल उसके बारे में दूसरी जानकारी मुहैया कराएगा, जैसे— पहली बार गूगल ने इस वेबसाइट को कब इंडेक्स किया था, ये वेबसाइट खुद को कैसे डिस्क्राइब करती है और दूसरे सोर्स इस वेबसाइट के बारे में क्या कहते हैं।

क्या जरुरत है Google Search के नए फीचर की?

Internet जानकारी का भंडार है। और ये जानकारी आती है करोड़ों websites के जरिए जिसे आपके सामने प्लेट पर परोसने का काम Google जैसे Search Engine करते हैं। Search result में हमें जानी पहचानी वेबसाइट तो दिखती ही हैं मगर साथ ही अनगिनत दूसरी वेबसाइट भी नजर आती हैं जिनके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं होता।

पहचान वाली वेबसाइट की दी हुई जानकारी पर तो भरोसा आराम से हो जाता है मगर अनजान वेबसाइट पर भरोसा करना मुश्किल होता है। वैसे भी एक वेबसाइट को बनाकर उसपर फर्जी जानकारी डालकर छोड़ देने में मुश्किल से कुछ मिनट ही लगते हैं।

ऐसे में जब सर्च रिजल्ट में हमें सिर्फ अनजान वेबसाइट ही मिलती हैं तब फेक न्यूज से बचने के लिए हमारे सामने दो ऑप्शन रहते हैं— शब्दों को थोड़ा बदलकर दोबारा सर्च करना या फिर जिस वेबसाइट से जानकारी मिल रही है उसके बारे में जानकारी निकालना। Google का About this result फीचर इस परेशानी को दूर कर देता है। क्योंकि बस एक बटन दबाकर ही आप जानकारी देने वाले सोर्स के बारे में भी पता कर सकते हैं।