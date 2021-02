Google Search Dark Mode जल्द होगा लॉन्च, बदल जाएगा आपका सर्च एक्सपीरियंस

Google Search को जल्द ही डेस्कटॉप पर Dark Mode का फीचर मिल सकता है। रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी इस फीचर (Google Search Dark Mode) को टेस्ट कर रही है। फिलहाल यह फीचर कुछ यूजर्स के लिए शुरु कर दिया गया है। कंपनी की मानें तो इस फीचर की मदद से यूजर्स को डार्क ग्रे कलर का बैकग्राउंड मिलेगा। Also Read - Nokia 3.4, Nokia 5.4, Nokia Power Earbuds Lite भारत में लॉन्च, प्री-बुकिंग पर मिल रहे हैं शानदार ऑफर

यूजर्स को गूगल सर्च पर डार्क मोड डिफॉल्ट रूप से मिल जाएगा। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं है कि यह फीचर कब तक बड़े लेवल पर आएगा। रिपोर्ट्स की मानें तो गूगल सर्च में डार्क मोड का फीचर कई यूजर्स को मिल रहा है। इस बात की जानकारी नहीं है कि कंपनी इस फीचर को आधिकारिक रूप से सभी यूजर्स के लिए कब तक जारी करेगी। Also Read - Android 12 Update से बदल जाएगा स्मार्टफोन, प्राइवेसी पर बढ़ेगा आपका कंट्रोल

Google Search Dark Mode का मिलेगा ऑप्शन

The Verge की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इस फीचर को डेस्कटॉप सर्च पर टेस्ट कर रही है, लेकिन कंपनी ने कोई भी खास जानकारी इस संबंध में नहीं दी है। वहीं जब यूजर्स incognito window को क्रोम या क्रोम ओएस में ओपन करेंगे, तो उन्हें एक नया मैसेज सर्च बॉक्स में मिल सकता है। Also Read - Google Chrome Extension के जरिए हैकर्स चुरा सकते हैं डेटा, जल्द कर लें यह काम

उस बॉक्स में यूजर्स को Dark theme is now available लिखा मिलेगा, जिसकी मदद से यूजर्स डार्क मोड थीम को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक शॉर्टकट बटन भी मिलेगी। इसके अतिरिक्त Google यूजर्स को सिस्टम थीम के साथ डार्क मोड मैच करने का विकल्प भी प्रदान कर सकता है। गूगल से ज्यादातर प्रोडक्ट के साथ डार्क मोड को वेब पर मैन्युअली इनेबल करने का विकल्प मिलता है।

Google Search Dark Mode के अतिरिक्त कोई अन्य डिजाइन चेंज की जानकारी नहीं मिली है। बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब गूगल के इस फीचर को स्पॉट किया गया है। इस साल जनवरी में 9to5Google ने रिपोर्ट दी थी कि गूगल डार्क मोड को डेस्कटॉप सर्च में टेस्ट कर रही है। गूगल ने आधिकारिक रूप से इस फीचर के बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं दी है। यह फीचर कब तक आएगा और इसका ब्रॉड रोलआउट कब तक होगा, इसकी जानकारी भी फिलहाल नहीं है।