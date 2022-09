Google ने ईको-फ्रेंडली ट्रैवल बुकिंग के लिए नए फीचर्स जोड़े हैं। अब यूजर गूगल सर्च के जरिए सस्ते फ्लाइट्स, ट्रेन, होटल्स आदि की डिटेल जान सकेंगे और बुक कर सकेंगे। गूगल ने अपने ब्लॉग-पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि यूजर्स को सस्ते और बेहतर ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए ये नए सर्च टूल जोड़े गए हैं। यही नहीं, यूजर्स को Google Travel में कई फिल्टर लगाने के ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें कार्बन उत्सर्जन (Emission) के हिसाब से फ्लाइट बुकिंग, कनेक्टिंग एयरपोर्ट्स, टिकट की कीमत आदि शामिल हैं। Also Read - Google Pixel 7 और Google Pixel 7 Pro की भारत लॉन्चिंग कंफर्म, Flipkart लिस्टिंग हुई लाइव

Google Search से यूजर्स डायरेक्ट ट्रेन टिकट बुक कर सकेंगे। अपने ब्लॉग पोस्ट में गूगल ने बताया कि अगर यूजर किसी A डेस्टिनेशन से B डेस्टिनेशन की ट्रेन सर्च करते हैं, तो उनको सभी ट्रेन की लिस्ट, उसकी टाइमिंग और किराया आदि दिखने लगेगा। यूजर्स अपनी पसंद की ट्रेन को डायरेक्ट सर्च से ही बुक कर सकेंगे। हालांकि, ट्रेन टिकट बुक करने के लिए यूजर्स को गूगल पार्टनर साइट और वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा, जहां आप अपनी डिटेल डालकर टिकट बुक कर सकेंगे।

One of the top-searched questions related to travel is “when is the best time to book a flight?” Well, we can help with that. Also Read - Google Pixel 7 और Google Pixel 7 Pro की सेल डेट हुई लीक, जानें दोनों फोन्स की छोटी-से-छोटी डिटेल

Find the best deal for your next vacation with https://t.co/F1Xd7ZwzUZ 🛫 pic.twitter.com/ggbjsG2pBo

— Google (@Google) September 21, 2022