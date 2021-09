Google भारत में रोल आउट कर रहा About the Result फीचर, जानें कैसे करेगा काम

Google ने इस साल फरवरी में अपने सर्च रिजल्ट के लिए के लिए एक नया फीचर पेश किया था। जिसे About this Result नाम दिया गया। यह फीचर यूजर्स को सर्च रिजल्ट में आई वेबसाइट के बारे में जानकारी देता है। कंपनी का यह फीचर शुरू में केवल अमेरिका के लिए ही उपलब्ध था। Also Read - Google Pixel 6 Pro सपोर्ट करेगी 15W, 18W, 27W और 33W फास्ट चार्जिंग, नई लीक में हुआ खुलासा

हालांकि, अब यह भारतीय यूजर्स के लिए भी उपलब्ध कराया जा रहा है। Only Tech की एक रिपोर्ट की मानें तो अब इस फीचर को भारत में रोल आउट किया जा रहा है। आइये, इस फीचर के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Google Search के लिए डेस्कटॉप यूजर्स को भी मिल रहा डार्क मोड फीचर, इस तरह करें इनेबल

Google का यह फीचर कैसे है उपयोगी?

गूगल का यह नया फीचर गूगल सर्च पेज पर सर्च रिजल्ट में आई वेबसाइट के बारे में लोगों को अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। उसके बारे में लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगा ताकि उन्हें वेबसाइट के बारे में जानकारी मिले और तसस्ली हो। खासतौर पर तब, जब वे कुछ महत्वपूर्ण जैसे स्वास्थ्य या वित्तीय जानकारी के बारे में सर्च कर रहे हों। Google का कहना है कि यह लोगों को एडिशनल सर्च किए बिना ही अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। Also Read - WhatsApp में जल्द आएंगे दो धांसू फीचर्स, जानें ये कैसे करेंगे काम

कैसे करेगा काम?

गूगल का यह नया फीचर About this Result डेस्कटॉप, मोबाइल वेब और एंड्रॉयड डिवाइसेस पर उपलब्ध Google App के लिए है। इस फीचर तक पहुंचने के लिए यूजर्स को रिजल्ट कार्ड पर राइट साइड में सबसे टॉप पर दिए गए 3 डॉट आइकन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही गूगल ज्यादातर Wikipedia से आपको वेबसाइट के बारे में एक डिस्क्रिप्शन देगा। अगर उस वेबसाइट का Wikipedia डिस्क्रिप्शन नहीं होगा तो गूगल आपको कोई अतिरिक्त कंटेंट देगा। वेबसाइट के बारे में जानकारी के अलावा इस फीचर की मदद से यूजर्स यह भी देख पाएंगे कि वेब ब्राउज करते समय HTTPS प्रोटोकॉल के आधार पर साइट से उनका कनेक्शन सुरक्षित है या नहीं। गूगल के इस फीचर से लोगों को कुछ भी सर्च करने में काफी मदद मिलेगी।

अभी कुछ समय पहले ही डेस्कटॉप पर गूगल सर्च के लिए डार्क मोड आ गया है। अब यूजर्स कम्प्यूटर पर भी गूगल सर्च के लिए डार्क मोड इनेबल कर सकते हैं और अपनी आंखों को आराम दे सकते हैं।