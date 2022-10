Google ने इस साल अगस्त में Android 13 ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) लॉन्च किया था। अब लगभग दो महीने बाद कंपनी इसका लो वेरिएंट Android 13 (Go Edition) लेकर आई है, जो बजट रेंज स्मार्टफोन में मिलेगा। बता दें कि Go Edition कॉन्सेप्ट 5 साल पुराना है। अभी 250 मिलियन से ज्यादा ऐसे मंथली एक्टिव डिवाइस हैं, जिनमें लो-एंड SoCs, लिमिटेड RAM और स्टोरेज मिल रहा है। ये फोन्स Android Go के किसी न किसी फॉर्म पर रन करते हैं। आइये, Android 13 (Go Edition) के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - 50MP कैमरे, नए Google Tensor G2 प्रोसेसर और 128GB स्टोरेज वाले Google Pixel 7 और Google Pixel 7 Pro की सेल आज, तगड़े Discount के साथ सस्ते में खरीदें फोन

Google Android 13 (Go Edition)

नए लॉन्च किए गए एंड्रॉइड 13 गो एडिशन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉइड 12 गो एडिशन की अपेक्षा कई बड़े अपडेट देखने को मिल रहे हैं। इसमें अधिक बैटरी लाइफ, फास्ट ऐप लॉन्च और आसान ऐप शेयरिंग ऑप्शन शामिल हैं। यह बजट स्मार्टफोन को स्मार्ट बनाने पर ध्यान दे रहा है। Also Read - Google ने दिया 'दिवाली सरप्राइज', ऐसे जगमग करें अपने लैपटॉप और फोन की स्क्रीन

Android 13 (Go Edition) की खासियत की बात करें तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी और कस्टमाइजेशन पर फोकस है। Go डिवाइस के लिए Android 13 Go Edition के साथ Google बजट स्मार्टफोन के लिए Google Play सिस्टम अपडेट लेकर आ रहा है। यह फीचर फोन को बड़े एंड्रॉयड रिलीज से बाहर जरूरी सॉफ्टवेयर अपडेट रिसीव करने की परमिशन देता है। Also Read - Google Pixel Notepad और Pixel Tablet से 'गायब' हो सकता है इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर

Go Edition में मिल रहे ये फीचर्स

Google डिस्कवर फीड अब Go वर्जन डिवाइसेस पर अपनी शुरुआत कर रहा है। साथ ही मटीरियल यू डिजाइन लैंगवेज भी लॉन्च की जा रही है, जो अब तक नॉन-गो वर्जन वाले एंड्रॉइड डिवाइस में ही मिलती है। हालांकि, अब इसे Go Edition में भी लाया गया है।

इसके साथ आप अपने वॉलपेपर के आधार पर अपने फोन की पूरी कलर स्कीम की थीम पा कर सकते हैं। यह ऑटोमैटिक नहीं है। जब आप वॉलपेपर सेट करते हैं तो आपको सिस्टम के 4 कलर स्कीम सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है।

इस फीचर को Android 12 के साथ पेश किया गया था। हालांकि, गो एडिशन में उपलब्ध नहीं था। अब इसे गो एडिशन में भी ऐड कर दिया गया है। इसके आने के बाद बजट रेंज स्मार्टफोन में भी यह सुविधा मिलेगी।

इसके अलावा Android 13 Go Edition में Android 13 वाले कुछ प्रमुख फीचर्स मिल रहे हैं। इसमें नोटिफिकेशन परमिशन और ऐप लैंगवेज प्रीफ्रेंस शामिल है।

कब फोन्स में होगा उपलब्ध?

गूगल का कहना है कि Android 13 (Go Edition) पर रन करने वाले डिवाइस अगले साल यानी 2023 में आएंगे। इसका मतलब है कि अभी लोगों को इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।