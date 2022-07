Google I/O 2022 में अमेरिकी टेक जायंट गूगल ने Google Wallet की घोषणा की थी। यह पेमेंटिंग ऐप मौजूदा Google Pay को रिप्लेस करेगा। हालांकि, अमेरिकी और सिंगापुर में Google Wallet और Google Pay साथ-साथ काम करेंगे। गूगल ने Wallet ऐप को रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इस ऐप को गूगल पे के अपडेट के साथ रोल आउट किया जा रहा है। इसे फिलहाल 39 देशों में चुनिंदा Android यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में इसे सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। Also Read - How to link or remove bank account on WhatsApp Pay: व्हाट्सऐप में अपने बैंक अकाउंट को लिंक या रिमूव कैसे करें?

The Verge की रिपोर्ट के मुताबिक, Google Wallet को आने वाले कुछ दिनों में सभी देशों में रोल आउट किया जाएगा। गूगल के प्रवक्ता ने बताया कि अभी इसे 39 देशों के लिए रोल आउट किया जा रहा है। कुछ दिनों के अंदर इसे सभी Android यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा।

Google I/O 2022 में गूगल ने इस ऐप के बारे में बताया था कि यह यूजर के सभी डिजिटल कार्ड को मैनेज करेगा, जिनमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड के अलावा, आइडेंटिटी कार्ड, वैक्सीनेशन स्टेटस, टिकट, सिक्योरिटी की आदि शामिल हैं।

Phone, keys … Google Wallet. Coming soon to Android, Google Wallet gives you fast, secure access to all your everyday essentials — including payment cards, boarding passes, vaccine cards, event tickets and soon even your driver’s license. #GoogleIO pic.twitter.com/BJXKbykaSw

— Google (@Google) May 11, 2022