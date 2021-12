IPL से Aryan Khan तक, जानें भारत में इस साल Google पर क्या हुआ सबसे ज्यादा सर्च

Google Year in Search 2021 (India): Google ने साल 2021 के सर्च ट्रेंड जारी किए हैं। सर्च इंजन की Year in Search 2021 के मुताबिक भारत में इस साल सबसे ज्यादा Indian Premier League सर्च किया गया है। साल के ट्रेंड्स में सबसे ज्यादा सर्च कोविड से जुड़ी हैं, जिनमें Covid Vaccine, Covid Test, Vaccine Certificate, Black Fungus और भारत सरकार द्वारा बनाए CoWIN प्लैटफॉर्म शामिल हैं। Also Read - Free Fire Redeem Code December 8: ये कोड्स आज फ्री दिलाएंगे ढेरों इनाम

Google ने हमेशा की तरह साल के सर्च ट्रेंड को अलग-अलग कैटेगरी में बांटा है। पर्सनालिटीज में सबसे ज्यादा नीरज चोपड़ा को सर्च किया गया है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर आर्यन खान है। सबसे ज्यादा सर्च की गई मूवी जय भीम है। स्पोर्ट्स इवेंट में IPL और ICC T20 World Cup को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। आइए देखते हैं कि साल 2021 में भारतीय यूजर्स ने गूगल पर सबसे ज्यादा क्या सर्च किया। Also Read - Free Fire Redeem Code For 6 December: तुंरत रिडीम करें यह कोड, फ्री मिल रहा धांसू रिवॉर्ड

Google Year in Search 2021

Top Search

1) Indian Premier League

2) CoWIN

3) ICC T20 World Cup

4) Euro Cup

5) Tokyo Olympics

6) COVID vaccine

7) Free Fire redeem code

8) Copa America

9) Neeraj Chopra

10) Aryan Khan Also Read - Free Fire Redeem Codes of 2021: इस साल के पांच बेस्ट रिडीम कोड्स और Rewards, अभी भी कर सकते हैं ट्राई

Near me

1) COVID vaccine near me

2) COVID test near me

3) Food delivery near me

4) Oxygen cylinder near me

5) Covid hospital near me

6) Tiffin service near me

7) CT scan near me

8) Takeout restaurants near me

9) Fastag near me

10) Driving school near me

How to…

1) How to register for COVID vaccine

2) How to download vaccination certificate

3) How to increase oxygen level

4) How to link PAN with AADHAAR

5) How to make oxygen at home

6) How to buy dogecoin in india

7) How to make banana bread

8) How to check IPO allotment status

9) How to invest in bitcoin

10) How to calculate percentage of marks

What is…

1) What is black fungus

2) What is the factorial of hundred

3) What is Taliban

4) What is happening in Afghanistan

5) What is remdesivir

6) What is the square root of 4

7) What is steroid

8) What is toolkit

9) What is Squid Game

10) What is delta plus variant

Movies

1) Jai Bhim

2) Shershaah

3) Radhe

4) Bell Bottom

5) Eternals

6) Master

7) Sooryavanshi

8) Godzilla vs Kong

9) Drishyam 2

10) Bhuj: The Pride of India

News Events

1) Tokyo Olympics

2) Black Fungus

3) Afghanistan news

4) West Bengal elections

5) Tropical cyclone Tauktae

6) Lockdown

7) Suez Canal Crisis

8) Farmers Protest

9) Bird Flu

10) Cyclone Yaas

Recipes

1) Enoki mushroom

2) Modak

3) Methi matar malai

4) Palak

5) Chicken soup

6) Porn Star Martini

7) Lasagna

8) Cookies

9) Matar paneer

10) Kada

Sports Events

1) Indian Premier League

2) ICC T20 World Cup

3) Euro Cup

4) Tokyo Olympics

5) Copa America

6) Wimbledon

7) Paralympics

8) French Open

9) La Liga

10) English Premier League

Personalities

1) Neeraj Chopra

2) Aryan Khan

3) Shehnaaz Gill

4) Raj Kundra

5) Elon Musk

6) Vicky Kaushal

7) P V Sindhu

8) Bajrang Punia

9) Sushil Kumar

10) Natasha Dalal