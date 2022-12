Google ने हाल में अपनी एनुअल Year in Search report 2022 जारी की है। इसमें रिपोर्ट में मौजूदा समय में हो रही घटनाओं से जुड़ी कुछ पॉपुलर सर्च की डिटेल्स बताई गई हैं। एक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, काफी ज्यादा खेला जाने वाला ऑनलाइन गेम ‘Wordle’ ग्लोबल लिस्ट (दुनियाभर) में टॉप ट्रेंडिंग सर्च था। इसके बाद ‘India vs England’ साल का दूसरा सबसे पॉपुलर सर्च वर्ड है। वहीं ‘यूक्रेन’ तीसरा सबसे ज्यादा सर्च किया गया शब्द है। इसके बाद टॉप-5 में ‘क्वीन एलिजाबेथ’ और ‘India vs South Africa’ हैं। Also Read - Google ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले ऐड नहीं करता प्रमोट, सरकार के सवाल पर गूगल ने दिया जबाब

बता दें Google ने 2022 में ट्रेंड करने वाली फिल्मों, लोगों और दूसरी चीजों की लिस्ट भी जारी की है। आइए जानते हैं इनके बारे में…

2022 की टॉप ट्रेंडिंग फिल्में

Google के मुताबिक, इस साल ग्लोबली ट्रेंड करने वाली टॉप-5 फिल्में “थोर: लव एंड थंडर,” “ब्लैक एडम,” “टॉप गन: मेवरिक,” “द बैटमैन,” और “एनकैंटो” हैं। Also Read - Google Pixel Fold में मिलेगा Tensor G2 चिप और 12GB RAM! Geekbench पर हुआ लिस्ट

2022 के टॉप ट्रेंडिंग लोग और एक्टर

गूगल के अनुसार एक्टर जॉनी डेप सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पर थे। इनके बाद विल स्मिथ, एम्बर हर्ड, व्लादिमीर पुतिन और क्रिस रॉक थे।

इस बीच, टॉप ट्रेंडिंग एक्टर्स की लिस्ट में जॉनी डेप, विल स्मिथ और एम्बर हर्ड क्रमशः टॉप-3 पर थे। इनके बाद चौथे नंबर पर क्रिस रॉक और पांचवे नंबर पर जैडा पिंकेट स्मिथ ने जगह बनाई है।

2022 के टॉप ट्रेंडिंग गाने

टॉप ट्रेंडिंग गानों की बात करें तो नंबर-1 पर अली सेठी का गयाय “पसूरी” है। इसके बाद “बटर – बीटीएस,” “चांद बालियां – आदित्य ए” “हीट वेव्स – ग्लास एनिमल्स” और “एनीमी – इमेजिन ड्रैगन्स” आते हैं।

2022 में भारत की टॉप ट्रेंडिंग चीजें

भारत में, इस साल की टॉप 5 सर्च में ज्यादातर खेलों का वर्चस्व रहा। इसमें “इंडियन प्रीमियर लीग” (IPL) सबसे आगे रहा और इसके बाद “को-विन” “फीफा वर्ल्ड कप” “एशिया कप” और “आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप” का नाम आता है।

टॉप मूवी ट्रेंडिंग सर्च की लिस्ट में, ब्रह्मास्त्र और KGF: Chapter 2 दोनों ने टॉप वन पर जगह बनाई है। इन फिल्मों ने दुनिया भर में ट्रेंडिंग मूवी सर्च की टॉप 10 लिस्ट में जगह बनाई है। इनके अलावा द कश्मीर फाइल्स, लाल सिंह चड्ढा, हिंदी में दृश्यम 2, RRR और पुष्पा: द राइज इन तेलुगु, तमिल में विक्रम, कन्नड़ में कांतारा और अंग्रेजी में Thor: Love and Thunder भारत की टॉप ट्रेंडिंग फिल्मों में से एक थे।