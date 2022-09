लोकप्रिय कैमरा मेकर कंपनी GoPro ने आज अपने तीन फ्लैगशिप कैमरा को लॉन्च कर दिया है। यह तीन कैमरे GoPro Hero 11 Black, GoPro Hero 11 Mini और GoPro Hero 11 Creator Edition हैं। GoPro Hero 11 Black पिछले साल लॉन्च हुए GoPro Hero 10 Black का ही अपग्रेड वर्जन है। वहीं GoPro Hero 11 Black का टोनडाउन वर्जन GoPro Hero 11 Mini है। नई हीरो 11 ब्लैक सीरीज नेक्स्ट जनरेशन HyperSmooth 5.0 स्टेब्लाइजेशन सिस्टम के साथ आते हैं। साथ ही इनमें HyperView लेंस दिया गया है। Also Read - Deals of the day 12th August: ई-कॉमर्स वेबसाइट पर सस्ते में मिल रहे लैपटॉप, टीवी समेत कई प्रोडक्ट

GoPro Hero 11 Black, Hero 11 Black Mini, Hero 11 Black Creator Edition price in India and availability

दाम की बात करें, तो GoPro Hero 11 Black की कीमत कंपनी ने 51,500 रुपये सेट की है। इसके अलावा, Hero 11 Black Mini की कीमत 41,500 रुपये है, जिसकी सेल नवंबर से शुरू होगी। Hero 11 Black Creator Edition की कीमत 71,500 रुपये है, जिसकी सेल अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। इन तीनों में से गोप्रो हीरो 11 ब्लैक की सेल भारत में आज से शुरू हो चुकी है। Also Read - GoPro Hero 8 Black, GoPro Max action भारत में हुए लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशंस

GoPro Hero 11 Black, Hero 11 Black Mini, Hero 11 Black Creator Edition Specifications

गोप्रो हीरो 11 ब्लैक के बैक पर 2.27 इंच की टचस्क्रीन दी गई है, जबकि फ्रंट में LCD डिस्प्ले लाइव प्रीव्यू के लिए दिया गया है। इसमें कंपनी ने 27MP का सेंसर दिया है, जो कि वाइडर फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है। बता दें, इससे पिछले वर्जन में 23.6MP सेंसर मिला था। Also Read - GoPro HERO6 ब्लैक अब भारत में उपलब्ध, कीमत 37,000 रुपए

वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, तो इस कैमरे से आप 60fps पर 5.3K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा, 4k वीडियो रिकॉर्डिंग 120fps हो जाती है। कंपनी ने इसमें HyperSmooth 5.0 image stabilization दिया है, जिसको लेकर कहा गया है कि यह पिछले मॉडल की तुलना में बेहतर काम करेगा। GoPro Hero 11 Creator Edition को कॉन्टेंट क्रिएटर्स और व्लॉगर्स के लिए डिजाइन किया गया है।

GoPro Hero 11 Black Mini कैमरा 11 ब्लैक की तुलना में कॉम्पेक्ट बॉडी में आता है। साथ ही इसमें टचस्क्रीन डिस्प्ले नहीं मिलता। यह 11 ब्लैक की तरह लम्बा है, लेकिन चौड़ाई और मोटाई में थोड़ा कम है। इस कैमरे में सिंगल मोनोक्रोम डिस्प्ले दिया गया है। यह कैमरा GP2 सेंसर से लैस है। इस कैमरे से आप सिनेमैटिक वीडियो 5.3K60fps तक शूट कर सकते हैं। साथ ही फोटो 24.7MP फोटो कैप्चर की जा सकती है।