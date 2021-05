सरकार ने OTT और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को IT Rules 2021 के अनुसार अपनी सभी डिटेल्स और कम्प्लेन स्टेटस बार की जानकारी देने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। 15 दिनों के भीतर इन्हें 26 मई से लागू हुए नए IT नियमों के अनुपालन पर ब्योरा देने के लिए कहा गया है। Also Read - IT rules 2021: क्या हैं नए आईटी नियम? जिसे लेकर 'परेशान' हैं WhatsApp, Facebook और Twitter

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म्स के लिए जारी किए गए नोटिस में कहा है कि लगभग 60 प्रकाशकों और उनके संघों ने मंत्रालय को सूचित किया है कि उन्होंने Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Codes) Rules, 2021 के तहत स्व-नियमन संस्था (Self-Regulatory Bodies) के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। Also Read - Vodafone Idea के इन चार प्लान में मिलता है ज्यादा डेटा और कई बेनिफिट्स

IT Rules 2021: 15 दिनों के भीतर देना होगी यह जानकारी

NDTV के अनुसार, वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स के विवरण के अलावा मंत्रालय ने शिकायत निवारण व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मांगी है। मंत्रालय द्वारा प्लेटफॉर्म्स को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि प्रकाशकों को इस नोटिस के जारी होने के 15 दिनों के भीतर लागू प्रारूप में मंत्रालय को सूचना देनी होगी। उन्हें बताना होगा कि वह नए IT Rules को लागू करने के लिए क्या-क्या कर रहे हैं और कौन से अहम कदम उठाने वाले हैं। Also Read - Mi QLED TV 75 हुआ लॉन्च, घर में ले सकेंगे थियेटर वाला एक्सपीरियंस

मंत्रालय के साथ डिजिटल मीडिया प्रकाशकों के प्री रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। लागू किए गए नए नियमों में से एक में न्यूज और करंट अफेयर्स कंटेंट के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेट किए गए कंटेंट के प्रकाशकों को मंत्रालय को कुछ जानकारियां देनी है। बता दें कि नए नियमों में सरकार ने कंपनियों से उनके नाम, फोन नंबर, निदेशक के नाम, पता शिकायत निवारण अधिकारी, स्वनियमन की व्यवस्था समेत कई जानकारियां मांगी है।

26 मई से लागू हुए IT Rules 2021

केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में नए IT नियम पेश किए थे, जिन्हें 26 मई से लागू कर दिया गया है। इन्हें न मामने वाली कंपनियों के लिए खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई कर सकती है। नए नियमों के तहत डिजिटल समाचार प्रकाशकों को अब अपने संचालन के बारे में सरकार को सूचित करना होगा, स्व-नियमन संस्था स्थापित करनी होगी और एक शिकायत निवारण व्यवस्था लागू करनी होगा। इसके अलावा उन सभी कोडों का पालन करना होगा जो अब तक केवल प्रिंट और टेलीविजन समाचारों पर लागू होते थे।