भारत में स्मार्टफोन मैन्यूफैक्चरिंग पर 50 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी सरकार

सरकार ने मोबाइल उपकरण बनाने वाली वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये 50,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित करने का काम शुरू कर दिया है।

सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि भारत शुरू में दुनिया की शीर्ष मोबाइल विनिर्माता कंपनियों को आकर्षित करना चाहेगा तथा पांच चुनिंदा स्थानीय कंपनियों को बढ़ावा देगा। प्रसाद ने कहा, ''कुल 50,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन है। करीब-5-6 बड़ी कंपनियां हैं जो वैश्विक बाजार के 80 प्रतिशत बाजार पर नियंत्रण रखती हैं। शुरू में हम पांच वैश्विक कंपनियों का चयन करेंगे जिन्हें पीएलआई (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन) योजना के तहत भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।''

उन्होंने कहा, ''वैश्विक और स्थानीय कंपनियां साथ मिलकर भारत को विनिर्माण के क्षेत्र में क्षमतावान देश बनाएंगी और वैश्विक श्रृंखला को मजबूत करेंगी। हम पांच भारतीय कंपनियों को रष्ट्रीय चैंपियन बनाने को लेकर उन्हें भी बढ़ावा देंगे।'' मंत्री ने कहा कि भारत प्रमुख मोबाइल विनिर्माता देशों में से एक है और इस खंड में दुनिया की अगुवाई करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा, ''आत्मनिर्भर भारत…. एक ऐसा भारत होगा जो अपनी क्षमता बढ़ाएगा और मजबूत परिवेश और एक सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला बनाएगा जो वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा होगा। एक आत्म निर्भर मजबूत भारत किसी भी देश के खिलाफ नहीं है।''

सरकार ने एक अप्रैल को तीन योजनाएं…इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सेमिकंडक्टरों के विनिर्माण की प्रोत्साहन योजना (एसपीईसीएस), संशोधित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण संकुल (ईएमसी 2) योजना और बड़े आकार के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को लेकर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना… अधिसूचित की। मंत्री ने कहा कि सरकार अगले कुछ साल में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में 15 से 20 लाख रोजगार सृजित करने की कोशिश कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सचिव अजय प्रकाश साहनी ने कहा, ‘‘ये योजनाएं आज (मंगलवार) से शुरू हो गयी हैं और कंपनियां इस संदर्भ में आवेन दे सकती हैं।’’

योजना से अगले पांच साल में मोबाइल उत्पादन मूल्य के हिसाब से 8 लाख करोड़ रुपये जबकि निर्यात 5.98 लाख करोड़ रुपये का हो जाने का अनुमान है। ऩीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि वैश्विक स्तर की प्रमुख मोबाइल कंपनियां भारत में अगले दो-तीन साल में आएंगी और देश जल्दी ही इस खंड में पहले पायदान पर होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन विनिर्माण को पहले पायदान का क्षेत्र बनाने के लिये एक टीम के रूप में काम किया है। आप अगले दो-तीन साल में परिणाम देखेंगे। आप देखेंगे कि दुनिया की शीर्ष विनिर्माण कंपनियां भारत आएंगी। वह न केवल भारत के लिये बल्कि वैश्विक बाजारों के लिये विनिर्माण करेंगी।’’

देश में मोबाइल हैंडसेट का उत्पादन 2018-19 में 29 करोड़ इकाई रहा। मूल्य के हिसाब से यह 1.70 लाख करोड़ रुपये का रहा जो 2014 में संख्या में 6 करोड़ यूनिट और मूल्य के हिसाब से 19,000 करोड़ रुपये का था। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात 2018-19 में बढ़कर 61,908 करोड़ रुपये पहुंच गया जो 2014-15 में 38,263 करोड़ रुपये था। पीएलआई योजना के तहत सरकार सालाना आधार पर बिक्री में वृद्धि पर 4 से 6 प्रतिशत का प्रोत्साहन देगी।

(इनपुट – भाषा से)