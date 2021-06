Nokia के लेटेस्ट स्मार्टफोन C01 Plus से पर्दा उठा दिया गया है। HMD Global ने कल यानी 8 जून को एक और नए एंट्री लेवल स्मार्टफोन Nokia C01 Plus की घोषणा की है। Also Read - Nokia C20 Plus 11 जून को होगा लॉन्च, 5,000mAh बैटरी के साथ मिल सकती है 3GB RAM

यह नया स्मार्टफोन Nokia C1 Plus का अपग्रेड वर्जन है। इसकी डिजाइन C1 Plus के समान ही है। यह दमदार चिपसेट के साथ-साथ बड़े बैटरी पैक से लैस है। साथ ही यह Android GO के लेटेस्ट वर्जन पर काम करता है। आइये, इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन्स नीचे से जानें।

Nokia C01 Plus की कीमत

इस फोन की कीमत की बात करें तो Nokia C01 Plus की कीमत ₽6,490 (लगभग 6,564 रुपये) है। यह रूस में प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। इसे Nokia online Store से बुक किया जा सकता है।

Nokia C01 Plus के स्पेसिफिकेशन्स

Nokia C01 Plus में 1440×720 पिक्सल वाला 5.45 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। फोन में पीछे की तरफ 5MP का कैमरा और LED फ्लैश लगा हुआ है। फोन को बेहतर ग्रिप और स्प्लैश प्रूफ डिजाइन के लिए टेक्सचर्ड फिनिश के साथ लाया गया है। यह दो कलर ऑप्शन Blue और Purple में आया है। इस फोन में UNISOC SC9863a चिपसेट दिया गया है। इसमें 1GB RAM के साथ 16GB का स्टोरेज मिलता है, जिसे MicroSD की मदद से 128GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा फोन में 5W चार्जिंग सपोर्ट वाली 3,000mAh की बैटरी दी गई है।

HMD Global ने इस अपकमिंग फोन में Dual Nano-SIM स्लॉट्स, ऑडियो जैक, Bluetooth 4.2 और Wi-Fi दिया है। बता दें कि Nokia C01 Plus का वजन 157 ग्राम और इसका साइज 148 x71.8×9.3mm है। यह फोन Nokia C1 Plus से भारी और मोटा है।