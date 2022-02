Honor Holly 4 यूरोप में Honor 6A Pro नाम से हुआ लॉन्च, जानें स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

हुवावे के सब ब्रांड आॅनर ने आज इटली में नया स्मार्टफोन Honor 6A Pro लॉन्च किया है। जिसे इसी साल भारत में यूरोपीय वर्जन Honor Holly 4 के रूप में लॉन्च किया गया था। भारतीय बाजार में इसकी कीमत 11,990 रुपए है। दोनों ही स्मार्टफोन में केवल नाम का अंतर है बाकी सभी स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और कलर आॅप्शन एक समान हैं। Also Read - Honor Holly 4 रिव्यू: इस स्मार्टफोन में दी गई है बेसिक क्षमता

Honor 6A Pro के​ डिजाइन की बात करें तो इसमें दाईं ओर वॉल्यूम व पावर बटन दिया गया है। वहीं बैक पैनल में कैमरा लैंस के नीचे गोलाकार फिंगरप्रिंट सेंसर स्थित है। कैमरे के साथ एलईडी फ्लैश दिया गया है। हालांकि कंपनी की आॅफिशियल साइट पर Honor 6A Pro लिस्ट हो चुका है किंतु फिलहाल इसकी कीमत व उपलब्धता के बारे में जानकारी नहीं दी गई। इसे भी देखें: शाओमी Redmi Note 5 के लीक में सामने आई नई इमेज Also Read - हॉनर ने 11,999 रुपए की कीमत में Holly 4 स्मार्टफोन को पेश किया

Honor 6A Pro के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

Honor 6A Pro में 5-इंच का (1280 x 720 पिक्सल) एचडी डिसप्ले दिया गया है। इस स्मार्टफोन में क्वाड-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर दिया गया है। Honor 6A Pro स्मार्टफोन में 3जीबी के 32जीबी इंटरनल स्टोरेज दी गई है। वहीं, माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से इसे 128जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। इसे भी देखें: क्या आप जानते हैं Oneplus 5T की इन सबसे ख़ास बातों को…

फोटोग्राफी के लिए Honor 6A Pro स्मार्टफोन में 13-मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। साथ ही इसमें पीडीएएफ, एलईडी फ्लैश के साथ विभिन्न कैमरा मोड दिए गए हैं, जिसमें Timelapse, स्लो मोशन motion, प्रो वीडियो और प्रो पिक्चर शामिल हैं। वहीं, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 5-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा फोन में मौजूद है। पावर बैकअप के लिए इस स्मार्टफोन में 3,020एमएएच की बैटरी दी गई है। कनेक्टिविटी के लिए इस स्मार्टफोन में 4G VoLTE, वाई-फाई 802.11b/g/n, ब्लूटूथ 4.1 के साथ A2DP, माइक्रो यूएसबी v2.0, OTG और डुअल सिम दिए गए हैं। Honor 6A Pro स्मार्टफोन एंड्राइड 7.1 नौगट पर आधारित EMUI 5.1 पर चलता है। इसे भी देखें: Intel और Apple मिलकर आगामी iPhones मॉडल्स के लिए डिजाईन करेंगे 5G Modem?

वहीं हाल ही में आॅनर द्वारा दो नए स्मार्टफोन लॉन्च किए गए हैं। जिनमें से Honor 7X जल्द ही भारत में दस्तक दे सकता है। वहीं दूसरा डिवाइस Honor V10 इस महीने के अंत में 28 नवंबर को चीन में लॉन्च होने की उम्मीद है। दोनों ही स्मार्टफोन की खासियत इनमें दिया गया डुअल ​कैमरा सेटअप है।

