Amazon Alexa में कई शानदार फीचर्स मिलते हैं और अब कंपनी ने इसमें एक नई सर्विस जोड़ दी है। कोरोना काल में Alexa का यह नया फीचर लोगों के लिए काफी उपयोगी होगा क्योंकि यह उन्हें उनके पास वाले टेस्टिंग सेंटर और वैक्सीनेशन सेंटर के बारे में बताएगा। इसके साथ ही यह आपको COVID-19 हेल्पलाइन नंबर और वैक्सीनेशन अवेलेबिलिटी आदि के बारे में भी जानकारी देगा।

अब गाने सुनने के अलावा इसमें भी आप Alexa की मदद ले सकते हैं। कंपनी का कहना है कि लोगों को Alexa के माध्यम से दी जाने वाली ये जानकारी CoWIN पोर्टल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट और MapmyIndia से ली गई है। बता दें कि पहले से ही एलेक्सा से Covid-19 के लक्ष्ण और भारत में केस के बारे में पूछा जा सकता है।

Amazon Alexa से ऐसे पूछे वैक्सीनेशन सेंटर का पता

MapmyIndia की मदद से अब Alexa आपके पास वाला COVID-19 टेस्टिंग सेंटर बता सकता है। साथ ही वह आपके घर से कितनी दूरी पर है, इसकी जानकारी भी दे सकता है। अगर आपके पास Alexa डिवाइस है तो आपको उसके इसके फीचर को यूज करने का तरीका जरूर पता होना चाहिए। इसके लिए आपको ज्याद कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको उससे केवल "Alexa Where can I get a COVID-19 test?" पूछना होगा।

एलेक्सा से आप यह भी पूछ सकते हैं कि आपके पास कौन सा ऐसा वैक्सीनेशन सेंटर है, जिस पर वैक्सीन उपलब्ध है। इसके लिए आपको केवल “Alexa where can I get a COVID vaccine?” बोलना होगा। Amazon का कहना है कि एलेक्सा यूजर के रजिस्टर्ड डिवाइस के जरिये उनकी लोकेशन का पता करके उनके पास वाले सभी वैक्सीनेशन सेंटर की लिस्ट देता है।

वैक्सीनेशन के बारे में पूछे सकते हैं सब कुछ

कंपनी का दावा है कि Amazon Alexa वैक्सीनेशन से संबंधित आपके सभी प्रश्नों का आंसर देगा। अगर आपको लगता है कि वैक्सीनेशन सुरक्षित है या नहीं तो आप उससे “Alexa is COVID vaccine safe?” पूछ सकते हैं। वहीं, वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको “Alexa how can I register for COVID-19 vaccine?” कहना होगा।

COVID Helpline Numbers का पता लगाने के लिए आपको “Alexa what is the COVID helpline number in UP (Any State)?” पूछना होगा। अगर आप किसी अन्य पिन कोड के लिए वेक्सीनेशन सेंटर का पता लगाना चाहते हैं तो आप Vaccine Info Alexa स्किल का उपयोग कर सकते हैं। यह स्किल आपसे पिन कोड और आयु सीमा पूछेगी। इससे आप अपने दोस्तों और परिवार वालों की अपॉइंटमेंट बुक करने में मदद कर सकते हैं। वैक्सीन नहीं होने पर Alexa कुछ समय बाद इसकी जांच करने के लिए रिमाइंडर सेट करनी की सुविधा भी देता है। इसके लिए आपको Alexa, open vaccine info कहना होगा। इस तरह कोविड और वैक्सीनेशन से जुड़ी सारी जानकारी आप एलेक्सा से प्राप्त कर सकते हैं।