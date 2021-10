बजट में आया नया HP क्रोमबुक, मिलेगा AMD प्रोसेसर और टच-स्क्रीन पैनल

HP ने भारत में एक नया बजट क्रोमबुक — HP Chromebook x360 14a — लॉन्च किया है, जो एंटरटेनमेंट और पढ़ाई करने वाले यूजर्स को टार्गेट करता है। यह डिवाइस पहला क्रोमबुक है जो Intel की जगह पर AMD के प्रोसेसर से लैस है। Also Read - धमाकेदार ऑफर्स! Acer और HP के लैपटॉप्स को सस्ते में लाएं घर, Flipkart Sale में कई गैजेट्स पर डिस्काउंट

HP Chromebook x360 14a में एक 14-इंच का टच-स्क्रीन पैनल है, जो 250 निट्स पीक ब्राइटनेस और 360-डिग्री रोटेशन सपोर्ट करता है। डिवाइस में AMD 3015Ce प्रोसेसर है, AMD Radeon ग्राफिक्स हैं, 4GB RAM है और 64GB eMMC स्टोरेज है।। कंपनी का कहना है कि यह क्रोमबुक सिंगल चार्ज पर 12.5 घंटे का बैटरी बैकअप दे सकता है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Deal of the Day: इन आइटम्स को सस्ते में खरीदने का मौका, लैपटॉप और ऑडियो प्रोडक्ट पर भी छूट

HP Chromebook x360 14a India price, availability

HP Chromebook x360 14a की कीमत भारतीय मार्केट में 32,999 रुपये है। यह इस वक्त अमेजन पर बिक्री के लिए मौजूद है, जहां आप इसे 31,490 रुपये में खरीद सकते हैं। यह डिवाइस Ceramic White, Forest Teal और Mineral Silver कलर ऑप्शन्स में मौजूद है। Also Read - Deals of the day 12th August: ई-कॉमर्स वेबसाइट पर सस्ते में मिल रहे लैपटॉप, टीवी समेत कई प्रोडक्ट

HP Chromebook x360 14a specifications, features

HP का नया क्रोमबुक मुख्यतः स्टूडेंट्स को टारगेट करता है। यह Chrome OS पर चलता है और इसमें एक 14-इंच का टच-स्क्रीन पैनल है जो 1366 x 768 पिक्सल रेजलूशन, 250 निट्स पीक ब्राइटनेस, 45% NTSC कवरेज और 360-डिग्री हिन्ज सपोर्ट करता है।

HP Chromebook x360 14a AMD 3015Ce प्रोसेसर से लैस है जो AMD Radeon ग्राफिक्स, 4GB RAM और 64GB eMMC स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। क्रोमबुक की स्टोरेज को आप एक microSD कार्ड की मदद से 256GB तक बढ़ा सकते हैं। यूजर्स को इस क्रोमबुक के साथ में एक साल के लिए 100GB का क्लाउड स्टोरेज भी फ्री मिलेगा।

वीडियो कॉल्स के लिए HP Chromebook x360 14a में 720p HD वाइड-विजन वेब-कैम है, जो डुअल ऐरे माइक्रोफोन के साथ पेयर है। इस डिवाइस में डुअल स्पीकर भी हैं। यह एक 47Whr बैटरी से लैस है जो 12.5 घंटे का बैकअप देने का दावा करती है।

HP Chromebook x360 14a USB टाइप-C पोर्ट के जरिए 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसमें Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v5, दो USB टाइप-C पोर्ट, एक USB टाइप-A पोर्ट और एक 3.5mm हेडफोन जैक मिलता है। इसका वजन 1.49 किलोग्राम है।