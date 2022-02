HTC U12 Life स्मार्टफोन 30 अगस्त को होगा लॉन्च, ऑफिशियल टीजर से मिला हिंट

HTC के नए स्मार्टफोन U12 Life को लेकर उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इसे 30 अगस्त को लॉन्च कर सकती है। इस बात का हिंट कंपनी द्वारा ऑफिशियल ट्विट से लगाया जा रहा है। HTC ने एक ट्विट किया जिसमें फोटो पर “Something new for U – 30.08.18” और “Beauty and power meet on August 30th 2018.” लिखा है। Also Read - HTC Wildfire E lite डुअल रियर कैमरा के साथ हुआ लॉन्च, बेहद कम है इसकी कीमत

अफवाहों की माने तो HTC U12 Life को लेकर कुछ समय से लीक खबरें सामने आ रही हैं। हैंडसेट को लेकर उम्मीद की जा रही है की यह एक मिड-रेंज डिवाइस होगा, जिसमें स्नैपड्रैगन 636 होगा । इसके अलावा जानकारी मिल रही यह डिवाइस HTC द्वारा नहीं बनाया जाएगा। Also Read - HTC Wildfire E Lite स्मार्टफोन जल्द हो सकता है लॉन्च, जानिए क्या होंगे स्पेसिफिकेशन्स

https://twitter.com/htc/status/1032538084372406272

इससे पहले स्मार्टफोन का डिजाइन ऑनलाइन सामने आया था। HTC U12 Life में गूगल पिक्सल के बैक की तरह डिजाइन होगा। Dutch वेबसाइट के अनुसार U12 Life में 18:9 और 19:9 एस्पेक्ट रेश्यो, ड्यूल रियर कैमरा और फिंगरप्रिंट सेंसर होगा।

HTC U12 Life की स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स

सामने आई लीक और अफवाहों के अनुसार HTC U12 Life में 6-इंच 18:9 स्क्रीन 1080 x 2160 पिक्सल रिजॉल्यूशन होगा। इसके साथ ही इसमें ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 636 SoC और 4GB रैम होगी। स्टोरेज को लेकर उम्मीद की जा रही है की यह डिवाइस 64GB स्टोरेज ऑप्शन में आएगा, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकेगा।

Also Read HTC के इन स्मार्टफोन्स को मिलेगा एंड्रॉइड 9.0 Pie अपडेट, क्या आपका स्मार्टफोन है इस लिस्ट में शामिल

फोटोग्राफी के लिए HTC U12 Life में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप होगा। इसमें 16-मेगापिक्सल और 5-मेगापिक्सल लेंस का कॉम्बिनेशन होगा। वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए फ्रंट में 13-मेगापिक्सल का सेंसर फ्लैश के साथ दिया जाएगा। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि इसमें 3,600mAh की बैटरी हो सकती है।