Idea ने पेश किया दमदार ऑफर, 100 रुपए के हर रिचार्ज पर मिलेगा 20 रुपए का कैशबैक

टेलीकॉम ऑपरेटर आइडिया ने अपने यूजर्स के लिए कैशबैक ऑफर किया है। इस ऑफर को कंपनी ने 'Jeeto Bejhijhak,' के नाम से पेश किया है। इस ऑफर के अंदर कंपनी अपने प्रीपेड कस्टमर्स को हर 100 रुपए पर 20 रुपए का कैशबैक कूपन देगी। इस कैशबैक कूपन को 199 रुपए या उससे ऊपर के रिचार्ज पर इस्तेमाल किया जा सकेगा।

Telecomtalk की खबर के अनुसार ध्यान रहे कि आपको 100 रुपए का रिचार्ज आइडिया की वेबसाइट और MyIdea एप्लिकेशन से कराना होगा। वहीं, इस रिचार्ज में मिलने वाले कूपन का इस्तेमाल भी आइडिया की वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन पर किया जा सकेगा।

इसके साथ ही आइडिया ने एक नए टेलीविजन कैंपेन “Kal Dekhe So Aaj Dekh, Aaj Dekhe So Right Now.” को भी पेश किया है। कैंपेन में आइडिया ने वादा किया था कि प्रीपेड कस्टमर्स को कई ऑफर पेश करेगी।

गौरतलब है कि कैशबैक की रेस में आइडिया के अलावा एयरटेल और जियो भी एक्टिव हैं। जनवरी में जियो ने ‘More than 100% cashback offer’ नाम से कैशबैक ऑफर पेश किया था।