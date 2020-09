IFA 2020: TCL ने लॉन्च किए दो टेबलेट्स समेत कई वियरेबल डिवाइसेज

IFA 2020: TCL ने अपने दो नए टेबलेट्स, एक ट्रू वायरलेस ईयरबड्स और एक स्मार्टवॉच को अनाउंस किया है। TCL के ये टेबलेट्स TCL 10 Tab Max और TCL 10 Tab Mid के नाम से लॉन्च किया गया है। वहीं, कंपनी ने अपने स्मार्टवॉच को TCL Move Time Family Watch MT43A के नाम से पेश किया है। कंपनी के तीसरे प्रोडक्ट ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को TCL Move Audio S200 के नाम से लॉन्च किया गया है। आइए, जानते हैं इन प्रोडक्ट्स की कीमत और फीचर्स के बारे में। Also Read - TCL ने भारत में 4K और 8K QLED smart TVs लॉन्च किए, कीमत 45,990 रुपये से शुरू

TCL के टेबलेट्स

TCL 10 Tab Max को 10.36 इंच के फुल एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया है। इसके डिस्प्ले का रिजोल्यूशन 2000 x 1200 पिक्सल दिया गया है। वहीं, डिस्प्ले का आसपेक्ट रेश्यो 15:09 है। यह टेबलेट Android 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है। TCL 10 Tab Max 4GB RAM + 64GB ऑनबोर्ड स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आता है। इसकी इंटरनल मेमोरी को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 256GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। यह टेबलेट 13MP के रियर कैमरा और 8MP के सेल्फी कैमरे के साथ आता है। इसे पावर देने के लिए 8,000mAh की बैटरी दी गई है। Also Read - TCL आज भारत में लॉन्च करेगी QLED TV, यहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग, ये होंगी टीवी की खूबियां

ये 4G LTE और Wi-Fi Only मॉडल्स के साथ आता है। इसके 4G LTE मॉडल की कीमत EUR 299 (लगभग 25,900 रुपये) है। वहीं, इसके Wi-Fi Only मॉडल की कीमत EUR 249 (लगभग 21,600 रुपये है। इसे साल की आखिरी तिमाही में ग्लोबली सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। Also Read - TCL ने लॉन्च किए तीन नए स्मार्टफोन, कम कीमत में मिलेगा 5जी फीचर

TCL 10 Tab Mid में 8 इंच का FHD IPS डिस्प्ले पैनल दिया गया है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैनग 665 SoC दिया गया है। ये 3GB RAM + 32GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है। इसे पावर देने के लिए 5,500mAh की बैटरी दी गई है। इसकी इंटरनल स्टोरेज को भी माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 256GB तक एक्सपेंड की जा सकती है। इसमें 8MP का रियर और 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके 4G LTE वेरिएंट की कीमत EUR 229 (लगभग 19,800 रुपये) रखी गई है। इसे भी साल की आखिरी तिमाही में यूरोप और एशिया पेसिफिक रीजन में सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

स्मार्टवॉच

TCL MoveTime Family Watch MT43A स्मार्टवॉच को कंपनी ने खास तौर पर सीनियर सिटिजन्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। इसमें हैंड्स फ्री टू वे कॉलिंग, ऑटोमैटिक फॉल डिटेक्शन, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, मेडिकेशन रिमाइंडर्स जैसे फीचर्सदिए गए हैं। इस स्मार्टवॉच के जरिए वीडियो और टेक्स्ट मैसेज को भी सेंड किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें SOS बटन और IP67 वाटर और डस्ट रेसिस्टेंस फीचर्स भी दिए गए हैं।

यह स्मार्टवॉच 512MB RAM + 4GB स्टोरेज के साथ आता है। इसे पावर देने के लिए 6oomAh की बैटरी दी गई है। इसमें 1.41 इंच की AMOLED टच कलर डिस्प्ले दिया गया है। ये नैनो सिम कार्ड, ब्लूटूथ, वाई-फाई जैसे फीचर्स के साथ आता है। TCL MoveTime Family Watch MT43A को EUR 199 (लगभग 17,200 रुपये) की कीमत में लॉन्च किया गया है। इसे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में डार्क ग्रे और ब्लैक ऑप्शन में सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

ईयरबड्स

TCL MoveAudio S200 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को EUR 99 (लगभग 8,500 रुपये) की कीमत में लॉन्च किया गया है। इसे इस महीने की आखिर में सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। TCL MoveAudio S200 के फीचर्स की बात करें तो ये ENC (एन्वारोमेंट न्वॉइज कैंसिलेशन) फीचर के साथ आता है। इसमें चार बिल्ट-इन माइक्रोफोन्स दिए गए हैं। ये ट्रू वायरलेस ईयरबड्स IP54 रेटिंग्स के साथ आता है। ये डस्टप्रूफ, वाटरप्रूफ और स्वेटप्रूफ है। ये गूगल और सिरी वायस असिस्टेंस सपोर्ट के साथ आता है। इसे सिंगल चार्ज करने पर 3.5 घंटे का म्यूजिक प्ले किया जा सकता है।