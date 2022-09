IFA 2022 में बड़े-बड़े टेक दिग्गजों ने एक से बढ़कर एक डिवाइस पेश किए हैं। यूरोप के इस टेक शो में Off Global ने भी नए नोकिया प्रोडक्ट अनाउंस किए हैं। यह एक फ्रेंच कंपनी है, जिसके पास Nokia ब्रांड के लैपटॉप बनाने और बेचने का लाइसेंस है। Also Read - Phones launched this week: Nokia से लेकर Oppo तक, इस हफ्ते लॉन्च हुए कुछ शानदार फोन

Off Global ने जर्मनी के बर्लिन शहर में होस्ट होने वाले IFA 2022 पर तीन नए नोकिया प्योरबुक लैपटॉप लॉन्च किए हैं। इनमें Nokia PureBook Fold, Nokia PureBook Lite और Nokia PureBook Pro डिवाइस शामिल हैं। आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Nokia PureBook Fold, PureBook Lite, PureBook Pro

Nokia PureBook Fold और Nokia PureBook Lite में एक 14-इंच की स्क्रीन है, जबकि Nokia PureBook Pro में एक 15.6-इंच का डिस्प्ले है। इन तीनों लैपटॉप्स में full HD IPS स्क्रीन मिलती है, जो 1920 x 1080 पिक्सल रेजलूशन, 60Hz रिफ्रेश रेट और 250 निट्स तक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है। इन तीनों लैपटॉप्स में से सिर्फ PureBook Fold में टच डिस्प्ले पैनल मिलता है।

Nokia PureBook Fold और Lite मॉडल में Intel Pentium Silver N6000 प्रोसेसर मिलता है, जबकि Nokia PureBook Pro मॉडल में Intel Core i3 1220P चिपसेट मिलता है। फोल्ड और लाइट लैपटॉप कीमत में सस्ते हो सकते हैं, जबकि प्रो लैपटॉप में बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकती है।

Nokia PureBook Pro में मौजूद Intel Core i3 1220P प्रोसेसर AMD Ryzen 5000 के मुकाबले बेहतर है और पतले लैपटॉप में इस्तेमाल किया जाता है। तीनों नोकिया लैपटॉप 8GB RAM के साथ आते हैं और इनमें फिंगरप्रिन्ट स्कैनर भी मिलता है। Fold और Lite मॉडल में 128GB SSD स्टोरेज मिलती है जबकि Pro मॉडल में 256GB SSD स्टोरेज मौजूद है।

Nokia PureBook लाइनअप WiFi 5 और Bluetooth 5.0 कनेक्टिविटी सपोर्ट करती है। इनमें USB-C 3.2 (x2) पोर्ट, USB-A 3.2 (x1) पोर्ट और हेडफोन जैक भी मिलता है। PureBook Lite का वजन 1.47 किलोग्राम है, PureBook Pro का वजन 2 किलोग्राम है और PureBook Fold का वजन 2.5 किलोग्राम है।

फोल्ड और लाइट लैपटॉप में 1MP कैमरा और प्लास्टिक फ्रेम मिलता है, जबकि प्रो लैपटॉप में 2MP कैमरा और एल्युमिनियम टॉप फ्रेम मौजूद है। प्रो मॉडल में ही सिर्फ बैकलिट कीबोर्ड मिलता है। ये तीनों लैपटॉप Windows 11 पर काम करते हैं।

PureBook Fold और Lite लैपटॉप में 38Wh बैटरी और 44W पावर अडैप्टर मिलता है। यह 8 घंटे बैटरी बैकअप का दावा करते हैं। इन दोनों लैपटॉप में दो स्पीकर मिलते हैं। PureBook Pro में 57Wh बैटरी और 65W चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसमें बैकलिट कीबोर्ड और चार स्पीकर मिलते हैं।

Off Global ने अभी इन तीनों लैपटॉप की कीमत अनाउंस नहीं की हैं। कंपनी ने बताया है कि ये नए प्रोडक्ट इसी महीने सबसे पहले फ्रांस में पेश किए जाएंगे।