CES 2021: Razer ने पेश किया स्मार्ट मास्क (Smart Mask) और गेमिंग चेयर (Gaming Chair)

( ) 2021 में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज बनाने वाली कंपनी ने स्मार्ट मास्क (Smart Mask) का कॉन्सेप्ट पेश किया है। कंपनी ने इस स्मार्ट मास्क का नाम प्रोजेक्ट हेजल (Project Hazel) रखा है। पिछले एक साल से दुनियाभर में कोरोनावायरस ( ) का कहर है। जिसकी वजह से इस साल समेत सभी इवेंट्स वर्चुअली ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। COVID-19 से बचने में N95 मास्क सबसे ज्यादा मददगार है। प्रोजेक्ट हेजल को इस तरह से डिजाइन किया है कि इसमें एक्टिव वेंटिलेशन और स्टीरिलाइज एयर प्यूरीफिकेशन सिस्टम मिलता है जो सांस लेते समय हवा को डिसइंफेक्ट कर देता है। Also Read - CES 2021: Asus Zenbook Duo समेत लॉन्च किए स्लिम (Slim) लैपटॉप की नई रेंज

इसमें लाइट्स भी दिया गया है जो अंधेरे में अपने आप ऑन हो जाता है। इसकी बैटरी को सेव करने के लिए इसमें लो लाइट मोड जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा कंपनी ने प्रोजेक्ट ब्रूकलिन (Project Brooklyn) के नाम से गेमिंग चेयर भी पेश किया है। इस गेमिंग चेयर की खास बात ये है कि यह 60 इंच के रोल आउट स्क्रीन से लैस है। Also Read - CES 2021: Acer ने Predator और Aspire सीरीज को किया रिफ्रेश, लॉन्च किए पांच लैपटॉप

Razer के प्रोजेक्ट हेजल स्मार्ट मास्क के फीचर्स की बात करें तो कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंटेलिजेंट मास्क है। इसमें वायरलेस चार्जिंग केस, UV लाइट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। UV लाइट सांस लेते समय हवा को डिसइंफेक्ट कर देता है जो बैक्टिरिया और वायरस को मार देता है। मास्क की बैटरी लो होने पर इसमें ग्रीन से रेड लाइट जलने लगती है। चार्जिंग पूरी होने के बाद इसकी रेड लाइट फिर से ग्रीन में कंवर्ट हो जाती है।

इस स्मार्ट मास्क में इनबिल्ट माइक्रोफोन और एमप्लीफायर दिया गया है। यह मास्क 16 मिलियन कलर और इफेक्ट्स से लैस है जिसे कस्टमाइज्ड किया जा सकता है। इस स्मार्ट मास्क में आपके फेस में फिटिंग के लिए कस्टमाइजेबल सेटिंग्स दी गई है। साथ ही, इसमें एक्टिव वेंटिलेशन सिस्टम भी दिया गया है। एक्टवि वेंटिलेशन सिस्टम सांस लेते समय गर्म हवा को रिलीज करता है जो वेपर को मास्क के अंदर से बाहर नहीं निकलने देता है। इस स्मार्ट मास्क को रिसाइकिल्ड प्लास्टिक मेटेरियल से बनाया गया है। साथ ही, ये वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट फीचर के साथ आता है। इसके फिल्टर और वेंटिलेशन को रिप्लेस किया जा सकता है।

Take your game to the edge with Project Brooklyn—a concept gaming chair designed to redefine immersion. Featuring a 60” rollout display that serves stunning panoramic visuals & tactile feedback powered by Razer HyperSense haptic technology – learn more: https://t.co/DGRFbySBgu pic.twitter.com/L3yTPrejgE

— R Λ Z Ξ R (@Razer) January 12, 2021