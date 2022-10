IND vs SA 2nd ODI: अपने मोबाइल पर यूं देखें आज का 'करो या मरो' वाला दिलचस्प मैच

IND vs SA 2nd ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। आज इस सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा। पहला मैच लखनऊ में खेला गया था, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं, अब दूसरे मैच में भारत के लिए करो या फिर मरो की स्थिति है। आज का मैच रांची के JSCA International Stadium Complex में खेला जाना है। रविवार का दिन है लाखों फैन्स की निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिकी रहने वाली है। टीवी के साथ-साथ मैच की लाइवस्ट्रीम OTT प्लेटफॉर्म पर भी की जाएगी। आइए जानतें हैं कब और कहां देखें मैच की लाइवस्ट्रीमिंग। Also Read - हॉरर और थ्रिल से भरा रहेगा यह वीकेंड, OTT पर आ रही हैं ये नई फिल्में और शो

IND vs SA 2nd ODI : live streaming

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाने वाला वन डे (ODI) मैच आज दोपहर 1.30 से शुरु होने वाला है। यह मैच रांची के JSCA International Stadium Complex में खेला जाएगा। यूं तो मैच को टीवी पर Star Sports Network के सभी चैनल्स पर प्रसारित किया जाएगा। अगर आपके पास स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल्स का एक्सेस नहीं है, तो आप ऑनलाइन OTT पर भी मैच को लाइव देख सकते हैं।

दरअसल, तीन मैचो की इस सीरीज की लाइवस्ट्रीमिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म Disney+ Hotstar पर की जा रही है। Disney+ Hotstar Super सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो इसकी कीमत 899 रुपये से शुरू होती है, जिसमें आपको 1 साल तक का सब्सक्रिप्शन मिलता है। इसमें आपको एड-फ्री कॉन्टेंट सपोर्ट, full-HD 1080p रेजलूशन और एक साथ 2 डिवाइस पर लाइवस्ट्रीमिंग देखने को मिलती है।

अगर आप मोबाइल डिवाइस पर ओटीटी कॉन्टेंट देखते हैं, तो आपके लिए इसका एक और सस्ता सब्सक्रिप्शन प्लान मौजूद है। इसकी कीमत महज 499 रुपये है। इस कीमत में आपको फुल एचडी कॉन्टेंट 1080p रेजलूशन पर देखने के लिए मिलता है। हालांकि, इस सब्सक्रिप्शन के साथ आप एक समय में एक ही डिवाइस पर कॉन्टेंट एक्सेस कर सकते हैं।

यह तो रही डिजनी प्लस हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन की बात। क्या आप जानते हैं डिजनी प्लस हॉटस्टार कॉन्टेंट एक्सेस के लिए आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेने की भी जरूरत नहीं है। जी हां, कई टेलीकॉम कंपनियां भी अपने रिचार्ज प्लान के तहत फ्री डिजनी प्लस हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करती है। अगर आप मोबाइल रिचार्ज कराने वाले हैं, तो अपने नेटवर्क के उस प्लान को चुन सकते हैं जिसके साथ आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा।