कम्पैरिसन साइट Cable.co.uk ने दुनिया भर के देशों में मोबाइल डेटा की कीमत की एक लिस्ट तैयार की है। इसकी Worldwide Mobile Data Pricing 2022 लिस्ट के मुताबिक, भारत सबसे सस्ते डेटा प्रदान करने वाले देशों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर है। खबर के मुताबिक, यहां पर 1GB मोबाइल डेटा की कीमत 0.17 डॉलर या 13.5 रुपये है।

साइट ने 233 देशों में 1GB मोबाइल डेटा की कीमत को नापा है और इसके आधार पर एक लिस्ट तैयार की है। दुनिया में सबसे सस्ता डेटा Israel में मिलता है, जहां पर 1GB डेटा के लिए यूजर्स को 0.04 डॉलर या लगभग 3 रुपये चुकाने पड़ते हैं। सबसे महंगा डेटा South Atlantic में ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र Saint Helena में है, जहां 1GB मोबाइल डेटा के लिए 41.06 डॉलर या लगभग 3,280 रुपये देने पड़ते हैं। आइए इस रिपोर्ट को डिटेल में देखते हैं।

कहां मिलता है सबसे सस्ता डेटा

जैसा कि हमने पहले बताया, Wordlwide Mobile Data Pricing 2022 रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में सबसे सस्ता डेटा Israel में है। यहां 1GB मोबाइल डेटा की कीमत 0.04 डॉलर या 3 रुपये है। दूसरे नंबर पर Italy है, जहां 1GB डेटा की कीमत 0.12 डॉलर या 9.5 रुपये है।

लिस्ट में तीसरे नंबर पर San Marino है, जहां 1GB डेटा की कीमत 0.14 डॉलर या 11 रुपये है। चौथे नंबर पर Fiji है, जहां 1GB डेटा के लिए कस्टमर्स को 0.15 डॉलर या 12 रुपये चुकाने पड़ते हैं। इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर भारत है, जहां 1GB मोबाइल डेटा की कीमत 0.17 डॉलर या 13.5 रुपये है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस्राइल 5G टेक्नॉलजी में ग्लोबल लीडर है। जहां तक भारत की बात है तो यहां पर जनता मोबाइल डेटा पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इस डिमांड की वजह से कीमत को कम रखा गया है।

कहां मिलता है सबसे महंगा डेटा

Wordlwide Mobile Data Pricing 2022 रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में सबसे महंगा डेटा Saint Helena में है। यहां 1GB मोबाइल डेटा की कीमत 41.06 डॉलर या 3279.65 रुपये है। दूसरे नंबर पर Falkland Islands है, जहां 1GB डेटा की कीमत 38.45 डॉलर या 3071 रुपये है।

लिस्ट में तीसरे नंबर पर Sao Tome and Principe है, जहां 1GB डेटा की कीमत 29.49 डॉलर या 2355.50 रुपये है। चौथे नंबर पर Tokelau है, जहां 1GB डेटा के लिए कस्टमर्स को 17.88 डॉलर या 1428 रुपये चुकाने पड़ते हैं। इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर Yemen है, जहां 1GB मोबाइल डेटा की कीमत 16.58 डॉलर या 1324 रुपये है।

सबसे महंगा मोबाइल डेटा देने वाले टॉप 5 देशों में से दो देश Sub-Saharan Africa रीजन में और इन पांच में से चार देश आइलैंड देश हैं।