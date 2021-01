India Republic Day 2021 : भारत आज पूरे उत्साह के साथ 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन अपनी गौरवान्वित करने वाली सांस्कृतिक विरासत, सैन्य ताक और विकास की झलक को दिखाता है। इस मौके पर गूगल ने भी अपना डूडल बना कर देशवासियों को गणतंत्र दिवस (India Republic Day 2021) की शुभकामनाएं दी हैं। Also Read - How To Download FAUG: जानिए कहां से कर सकते हैं FAUG गेम को डाउनलोड

इस डूडल में गूगल ने भी भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया है। इस डूडल (Google Doodle) में भारत के सभी राज्यों की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। गूगल के गणतंत्र दिवस पर बनाए डूडल पर क्लिक करने पर गणतंत्र दिवस से जुड़ी जानकारियां दिखाई देती हैं।

भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर गूगल पर डूडल मुंबई स्थित कलाकार ओंकार फोंडेकर (Onkar Fondekar) ने तैयार किया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर बना गूगल का यह डूडल अनेकता में एकता को दर्शाता है। गूगल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट कर इस डूडल के बारे में जानकारी दी है।

From our unique architecture to iconic instruments, today’s #GoogleDoodle truly reflects India’s vibrant culture and the impact it has created on the world.

’s to the 72nd year of being a sovereign republic.

➡️ https://t.co/ZCE1i1Wwzi#HappyRepublicDay2021 🇮🇳 pic.twitter.com/wmILJuCIZ6

— India (@GoogleIndia) January 26, 2021