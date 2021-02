India vs England 1st Test Live Streaming: भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट आज, ऐसे देखें Live

भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज (5 फरवरी 2021) को चेन्नई में खेला जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के बाद से भारत में यह पहला क्रिकेट मैच है। भारत और इंग्लेंड दोनों ही टीमों के लिए यह टेस्ट मैच महत्वूर्ण है। India vs England के बीच खेला जाने वाला यह टेस्ट मैच इंग्लैंड के कप्तान जो रूट का 100वां टेस्ट मैच है। इसके साथ ही भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए यह मैच जीतना जरूरी है। Also Read - Nokia 3.4 बजट स्मार्टफोन भारत में जल्द होगा लॉन्च, 4000mAh बैटरी समेत होंगे ये फीचर्स

India vs England का पहला मैच

भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट 5 फरवरी से चेन्नई में खेला जाना है। यह टेस्ट चेन्नइ के MA Chidambaram स्टेडियम में खेला जाएगा।

India vs England कितने बजे शुरू होगा?

भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच आज 5 फरवरी को खेला जाने वाला पहला टेस्ट भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। इस टेस्ट मैच के लिए टॉस सुबह 9:00 बजे होना है।

India vs England कैसे देख लाइव ?

भारत (IND) और इंग्लैंड (ENG) के बीच चेन्नई के MA Chidambaram स्टेडियम में खेला जाने वाला पहला टेस्ट मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है। स्मार्टफोन और टैब में मैच को Disney+ Hotstar पर लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है।

भारत और इंग्लैंड के बीच चार टेस्ट मैज की सीरीज खेली जानी है। इस सीरीज के पहले दो टेस्ट मैच चेन्नई में खेले जाएंगे। इसके साथ ही अन्य दो टेस्ट मैच अहमदाबाद में होंगे। MA Chidambaram स्टेडियम में खेले जाने वाला पहले टेस्ट मैच में दर्शकों को एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं, चेन्नई में ही खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में स्टेडियम में 50 प्रतिशत दर्शकों को मैच देखने की अनुमति दी जाएगी। इससे पहले कुछ दिनों पहले ही टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे से तीन टेस्ट मैच की सीरीज को 2 से मैच जीतकर भारत लौटी है।