भारत सरकार ने 3 Youtube चैनल्स को किया बैन, जानें वजह और देखें लिस्ट

Youtube Channel Ban in India: YouTube चैनल्स पर एक बार फिर से भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इस बार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने फेक न्यूज चलाने वाले 3 यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया है। इन यूट्यूब चैनल्स की वीडियो को 30 करोड़ से भी ज्यादा के व्यू प्राप्त थे। आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है कि सरकार ने फेक न्यूज चलाने वाले यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की हो। इससे पहले भी सरकार कई यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध चला चुकी है। आइए जानते हैं लेटेस्ट डिटेल्स।

Press Information Bureau (PIB) ने आज 20 दिसंबर 2022 को ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने आज 3 Youtube चैनल्स को बैन किया है। इन चैनल्स के नाम News Headlines, Sarkari Update और Aaj Tak Live हैं, जिनके 33 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 30 करोड़ से ज्यादा व्यू मौजूद थे।

Also Read - Google for India 2022 Event आज, यहां लाइव देख पाएंगे इवेंट

Government of India strikes den of misinformation on YouTube 💠@PIBFactCheck exposes 3 YouTube channels spreading fake news 💠YouTube channels fact-checked by PIB had nearly 33 lakh subscribers, over 30 crore views Read here: https://t.co/UekXJ0P5mH 1/2 pic.twitter.com/YpCYUt91GF — PIB India (@PIB_India) December 20, 2022



पीआईबी द्वारा शेयर की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक, Fact Check यूनिट ने पाया है कि यह तीनों ही यूट्यूब चैनल्स फेक न्यूज फैला रहे थे। इन चैनल्स पर सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारत के प्रधानमंत्री से जुड़ी कई फेक वीडियो अपलोड थी, जिन पर लाखों की संख्या में व्यू मौजूद थे।

न्यूज हेडलाइन चैनल के 9.67 लाख सब्सक्राइबर्स थे, वहीं इनके चैनल पर 31,75,322900 व्यू थे। सरकारी अपडेट्स के सब्सक्राइबर्स की संख्या 22.6 लाख थी, जिनके वीडियोज पर 8,83,594 व्यू थे। आजतक लाइव चैनल के 65.6 हजार सब्सक्राइबर्स थे। वहीं, इनकी वीडियो पर 1,25,04,177 व्यू थे।

पीआईबी द्वारा शेयर किए गए ट्वीट्स में इन चैनल्स पर उपलब्ध वीडियो की कवर फोटो देखी जा सकती है, जिसमें विभिन्न तरह की फर्जी खबरों को प्रसारित किया जा रहा था।

इस साल बैन हुए Youtube चैनल्स

भारत सरकार ने इसी साल अप्रैल में भी इसी तरह 16 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया था। इन चैनल्स में पाकिस्तान के छह समाचार चैनल और भारत के 10 समाचार चैनल शामिल थे। इसके बाद 22 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया। सरकार ने बताया था कि ये भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली फेक न्यूज फैला रहे थे।

ब्लॉक होने वाले 22 चैनल्स में से चार चैनल पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। अगस्त महीने में 8 चैनल्स को बैन किया गया था। खबर के मुताबिक, इन चैनल्स पर इंडियन आर्मी और जम्मू-कश्मीर जैसे टॉपिक पर फेक न्यूज पोस्ट की गई थी।