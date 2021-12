Google Chrome का यूज करने वाले लोगों के लिए यह खबर पढ़ना बहुत जरूरी है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के हिस्सा के रूप में काम करने वाली भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-IN) ने Google Chrome का यूज करने वालों के लिए एक चेतावनी जारी की है। CERT-IN की रिपोर्ट में बताया गया है कि क्रोम ब्राउजर में कई ऐसी चीजें पाईं गई हैं, जिसका यूज साइबर अटैक करने वाले हैकर्स यूजर्स के सिस्टम पर कोई भी कोड एक्जीक्यूट करने के लिए कर सकते हैं। Also Read - Google Photos ने अपने यूजर्स को दिया एक गिफ्ट, 'Best of 2021' Memories Collection को किया रोलआउट

Google Chrome के जरिए हो सकते हैं हैकर्स का शिकार

सरकार ने Google Chrome ब्रॉउजर में कई कमियों को देखा है। इससे हैकर्स को किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंचने के साथ-साथ कंप्यूटर की जासूसी करने के लिए मैलवेयर लगाने में भी मदद मिल सकती है। सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि V8 में टाइप कन्फ्यूजन की वजह से गूगल क्रोम में कई कमियां हैं।

हालांकि, टेक दिग्गज Google ने पहले ही क्रोम के नवीनतम अपडेट में इन कमियों को ठीक कर दिया है। इसलिए सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में सभी यूजर्स को अपने ब्राउजर को अपडेट करने का सुझाव दिया गया है। अगर यूजर्स अपने क्रोम ब्रॉउजर को अपेडट नहीं करते हैं तो इसमें मौजूद खामियों के जरिए आसानी से हैंकिंग का शिकार हो सकते हैं।

Google ने बताया है कि 22 प्रकार के सिक्योरिटी फिक्स को यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए क्रोम के लेटेस्ट अपडेट में शामिल किया गया है। बता दें कि ये 22 प्रकार के सिक्योरिटी फिक्स बाहरी रिसर्चर द्वारा हाइलाइट किए गए थे।

सरकारी एडवाइजरी के अलावा गूगल ने भी क्रोम यूजर्स को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करने की सलाह दी है। Google ने हाल ही में विंडोज, मैक और लिनक्स के लिए क्रोम स्टेबल चैनल को 96.0.4664.93 पर अपडेट किया है, जो सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध है। Google Chrome को अपडेट करने का तरीका यहां बताया गया है।

How to Update Google Chrome?

Google Chrome को अपडेट करने के लिए सबसे पहले उसे ओपन करें।

फिर राइट साइड में बने चीन डॉट आइकन पर क्लिक कर दें। अब सेटिंग में जाएं।

इसके बाद About Chrome पर क्लिक करें। ऐसा करते ही क्रोम ब्राउजर अपडेट होना शुरू हो जाएगा।

इस प्रकार आप हैकिंग का शिकार होने से बच जाएंगे।