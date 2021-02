सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स पर सरकार का बड़ा फैसला, नहीं चलेगी मनमानी

New Guidelines For Digital Media: डिजिटल मीडिया को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए नया ड्राफ्ट जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। सरकार ने इसे डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नाम दिया है, जिसमें सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाए गए हैं। Also Read - India vs England 3rd Test Match Live Streaming: फ्री में लाइव देखें IND vs ENG टेस्ट मैच, जानें तरीका

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को सरकार के बनाए नियम का पालन करना होगा। नई गाइडलाइंस के दायरे में Facebook, Twitter जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्‍स और Netflix, Amazon Prime, Hotstar जैसे OTT प्‍लेटफॉर्म्‍स आएंगे।

New Guidelines For Digital Media में क्या है

तीन स्तर पर कंटेंट की निगरानी होगी।

कंपनी को अपने स्तर पर प्लेटफॉर्म पर जा रहे कंटेंट की निगरानी करनी होगी।

रविशंकर प्रसाद ने कहा- भारत में बिजनस के लिए सोशल मीडिया का स्वागत

कंटेंट के हिसाब से कैटेगरी तय होगी

कंपनियों को शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा

चीफ कम्प्लायंस अधिकारी की नियुक्ती करनी होगी।

कानूनी एजेंसियों से तालमेल के लिए नोडल अधिकारी रखना होगा।

उम्र के हिसाब से कंटेंट का वर्गीकरण होगा।

केंद्र के नोटिश पर 15 दिनों के लिए कार्रवाई करनी होगी।

किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 36 घंटे में हटाना होगा

प्लेटफॉर्म्स को भारत में अपने नोडल ऑफिसर, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी

हर महीने कितनी शिकायतों पर एक्शन हुआ, इसकी जानकारी देनी होगी

6 महीनों में शिकायतों पर करनी होगी कार्रवाई

OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए सेंसर बोर्ड नहीं, लेकिन कंटेंट का वर्गीकरण होगा जरूरी

अफवाह फैलाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, उसकी जानकारी देनी जरूरी है। क्योंकि उसके बाद ही लगातार यह अफवाह सोशल मीडिया पर फैलती है। इसमें भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, विदेशी संबंध आदि जैसे अहम मसलों को शामिल किया जाएगा है।