डियोडरेंट या परफ्युम के कुछ विज्ञापन यानी एड अक्सर ऐसे होते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं अश्लील कंटेंट दिया गया है। ऐसा ही एक विज्ञापन हाल ही में डियोडरेंट ब्रांड Layer Shot ने बनाया है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

धीरे-धीरे विवाद इतना बढ़ गया है कि भारत सरकार ने YouTube और ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म्स से इस विज्ञापन को हटाने का निर्देष दे दिया। इस डियोडरेंट ब्रांड के लेटेस्ट विज्ञापन भी आरोप है कि उसमें अश्लील कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है। इस विज्ञापन की वजह से शनिवार को राजनीति में भी काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद केंद्र की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ट्विटर और यूट्यूब को पत्र लिख कर कहा कि वो अपने प्लेटफॉर्म से ये वीडियो हटा लें। केंद्रीय मंत्रालय ने Twitter और यूट्यूब को पत्र लिखकर सख्त आदेश दिए हैं कि वो अपने प्लेफॉर्म से इस एड को जल्द से जल्द हटा दें।

इस मामले की जानकारी देते हुए भारत के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की तरफ से एक ट्वीट भी आया, जिसमें बताया गया है कि मंत्रालय के संज्ञान में यह जानकारी आई है कि Social Media पर एक अपमानजनक विज्ञापन प्रसारित किया जा रहा है, इस वजह से मंत्रालय ने ट्विटर और यूट्यूब को आदेश दिया है कि वो अपने-अपने प्लेटफॉर्म्स से इस विज्ञापन को तुरंत हटाए।

इसके अलावा प्रसारण मंत्रालय की ओर से एक और ट्वीट करके कहा गया कि जिस टीवी चैनल पर यह विज्ञापन दिखाई दिया था, उन्हें पहले ही इस विज्ञापन को हटाने का निर्देष दे दिया गया है।

An inappropriate & derogatory advertisement of a deodorant is circulating on social media.

I & B Ministry has asked Twitter & YouTube to immediately pull down all instances of this ad.

The TV channel on which it appeared has already pulled it down on directions of the Ministry. pic.twitter.com/u3bE03X1xH

— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) June 4, 2022