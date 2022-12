भारत सरकार ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए VIDLY TV नाम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही चार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दो मोबाइल ऐप और एक वेबसाइट को भी ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन सभी पर देश विरोधी कंटेंट पेश करने का आरोप लगा है। Also Read - भारत में गेमिंग का 'क्रेज', बना दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा Gamers वाला देश

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से पाकिस्तान के ओटीटी समेत मोबाइल ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आईटी नियम 2021 के तहत बैन लगाया गया है। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभूता और अखंडता को ध्यान में रखकर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है।

Govt of India action against Pakistan-based Vidly TV follows the web-series “Sevak: The Confessions”, which was determined to be detrimental to national security, sovereignty and integrity of India, defence of India, security of the State, and public order in the country.

n2

