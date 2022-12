European Union की तरह अब भारत सरकार भी सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए USB Type-C चार्जिंग पोर्ट अनिवार्य करने की योजना बना रही है। बता दें कि कुछ समय पहले EU ने सभी मोबाइल, स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए एक ही चार्जिंग पोर्ट अनिवार्य करने की घोषणा की है। इसके बाद अब भारत भी EU के नक्शे कदमों पर चलकर देश में एक ही प्रकार का चार्जिंग पोर्ट अनिवार्य करने की योजना में है। Also Read - Best Powerful Smartphone Processor Launched this Year: इस साल लॉन्च हुए कई पावरफुल स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर

भारत सरकार दिसंबर, 2024 से सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए USB Type-C चार्जिंग पोर्ट अनिवार्य करने की घोषणा कर सकती है। इससे लोगों को अपने स्मार्टफोन और टैबलेट आदि के लिए अलग-अलग चार्जर नहीं खरीदने होंगे। वे एक ही चार्जर से अपने सभी गैजेट को चार्ज कर पाएंगे। डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

भारत में अनिवार्य होगा USB Type-C चार्जिंग पोर्ट

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैनड्रैड्स (BIS) ने USB Type-C पोर्ट को नोटिफाई किया है और सरकार से इसे अनिवार्य बनाने की रिक्वेस्ट की है। एक अन्य प्रकार के चार्जर को डेवलप करने के लिए काम चल रहा है, जो आमतौर पर पहनने योग्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए यूज किया जा सकेगा।

जहां तक रोलआउट की टाइमलाइन की बात है तो प्लान को चरणबद्ध तरीके से रोलआउट करने को लेकर सहमति बनी है ताकि ग्राहकों को ट्रांजिशन में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

TOI की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह का कहना है कि अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्रोडक्शन ग्लोबल सप्लाई चैन पर निर्भर है। इस कारण इंडस्ट्री के साथ समझौते में रोल आउट की तारीख तय की गई है ताकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की सप्लाई ग्राहकों को निर्बाध रूप से उपलब्ध हो सके।

क्यों जरूरी है सभी डिवाइस के लिए एक ही चार्जर

मंत्रालय e-Waste को कम करने और कई चार्जर खरीदने वाले लोगों से बचने के लिए केवल दो प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए सामान्य चार्जर के यूज पर जोर दे रहा है।

उपभोक्ता मामलों के विभाग का कहना है कि उनका उद्देश्य e-waste को कम करना है। यूरोपीय संघ भी यूएसबी टाइप-सी अनिवार्य बनाने के समान कारणों का दावा करता है। यह तर्क दिया गया है कि इस परिवर्तन का पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए दो चार्जिंग मानकों पर विचार किया गया है।