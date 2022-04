Indigo की एक फ्लाइट में पैसेंजर के फोन में आग लगने की खबर सामने आई है। यह खबर आज की है। डिब्रूगढ़ से दिल्ली आ रही Indigo Airlines के फ्लाइट में बैठे एक यात्री के मोबाइल फोन से अचानक चिंगारी निकली और फिर धुआं उड़ने लगा। इस खबर की पुष्टि Directorate General of Civil Aviation यानी डीजीसीए ने समाचार एजेंसी एएनआई के जरिए की है। Also Read - Free Fire में बहुत कम देखने को मिलते हैं ये 5 बंडल, जानें

डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एएनआई को बताया कि 'एक यात्री के Mobile Phone से अचानक चिंगारी निकली और फिर धुआं भी निकलने लगा। विमार कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया लेकिन फिर केबिन-क्रू के सदस्यों ने फायर एक्सटिंग्यूशर की मदद से आग पर काबू पा लिया और इस घटना में किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ।'

अधिकारी के इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 'इंडिगो की यह A320 नियो एयरक्राफ्ट VT-IJV की फ्लाइट संख्या 6E-2037 आज सुबह डिब्रूगढ़ से दिल्ली आ रही थी, तभी यह घटना घटी। हालांकि किसी को इस घटना से कोई नुकसान नहीं हुआ और फ्लाइट सुरक्षित तरीके से 12.45PM पर दिल्ली के हवाई अड्डे पर लैंड कर चुकी है।'

Indigo A320 Neo aircraft VT-IJV operating flight 6E-2037 (Dibrugarh-Delhi) reported smoke and spark from a passenger’s mobile phone. Fire was doused by cabin crew using cabin fire extinguisher. No injury reported. Aircraft landed safely at Delhi: Senior DGCA official to ANI

— ANI (@ANI) April 15, 2022