Infinix Hot 11 2022 को जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाने वाला है। इस फोन को Hot 10 मॉडल का एक अपग्रेडेड वर्जन बताया जा रहा है। Infinix India के सीईओ अनिश कपुर ने ट्विटर पर एक शॉर्ट वीडियो क्लिप के जरिए इस नए अपकमिंग फोन का खुलासा किया है। इस वीडियो में फोन का बैक पैनल दिख रहा है, जिसमें होलाग्राफिक डिजाइन मौजूद है। इस फोन का बेस मॉडल 10,000 रुपये की रेंज में ही लॉन्च हो सकता है। आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं। Also Read - Infinix ने भारत में लॉन्च किए 2 सस्ते स्मार्ट TV, कीमत 11999 रुपये से शुरू

Infinix Hot 11 में सेल्फी स्नैपर के लिए फोन स्क्रीन के बीचो-बीच एक पंच-होल कटआउट दिया गया है। इसके किनारे पर भी फ्लैट है। स्क्रीन के नीचे बैजल मौजूद है। इस फोन के राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर के साथ-साथ पॉवर बटन और फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। Also Read - Infinix X3 Series के स्मार्ट टीवी जल्द होंगे भारत में लॉन्च, Flipkart लिस्टिंग में सामने आए खास स्पेसिफिकेशन

इस फोन के पिछले हिस्से पर एक स्क्वॉर शेप में कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें डुअल Camera सेटअप के साथ एक एलईडी फ्लैश लाइट हो सकती है। इसके अलावा इस फोन के निचले हिस्से पर USB C port और एक स्पीकर दिया गया है। इस फोन में 3.5mm audio jack ऊपर की तरफ दिया गया है। इस फोन को Aurora Green, Polar Black, और Sunset Gold कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। Also Read - 5000mAh बैटरी वाले Infinix Zero 5G की पहली सेल आज, जानें मिलेंगे क्या ऑफर

This looks super hot! What do you guys think we should call it?😉#mondaythoughts pic.twitter.com/747ZdzH5Su

— Anish Kapoor (@AnishKapoor16) March 21, 2022