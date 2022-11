Infinix अपनी लेटेस्ट Hot 20 सीरीज जल्द भारतीय बाजार में पेश करने वाली है। इसको लेकर कंपनी की ओर से ट्वीट भी किया गया है, मगर ट्वीट से लॉन्च डेट का पता नहीं चला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Infinix Hot 20 सीरीज को हाल ही में ग्लोबली लॉन्च किया गया और इस स्मार्टफोन सीरीज के तहत Hot 20 Play, Hot 20i, Hot 20, Hot 20S व Hot 20 5G को उतारा गया। Also Read - Infinix Hot 20 5G और Infinix Hot 20 Play भारत में 30 नवंबर को हो सकते हैं लॉन्च!

And the cat's out of the bag! 🪄

Get ready to experience the HOTNESS of the all new Infinix HOT 20 Series, with features that will make you go #AbAurKyaChahiye 🥵

The amazing HOT 20 Series is launching super soon, stay tuned!#Shuddh5G pic.twitter.com/mEPOqqWGzR

— Infinix India (@InfinixIndia) November 11, 2022