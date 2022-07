Infinix InBook X1 Neo को आज भारत में लॉन्च कर दिया गया है। लुक्स और फीचर्स की बात करें, तो कंपनी का यह नया लैपटप खासतौर पर स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो यह इंटेल प्रोसेसर और Windows 11 Home के साथ आता है। इसके अलावा, इसमें 14 इंच का डिस्प्ले मिलता है। साथ ही इसमें 8GB RAM और 256GB की स्टोरेज दी गई है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 4GB RAM और बढ़िया कैमरा वाले Realme C31 पर मिल रहा बड़ा Discount, Flipkart से सिर्फ ₹347 की EMI पर लाएं घर

दाम की बात करें, तो Infinix InBook X1 Neo की कीमत 24,990 रुपये तय की गई है। इसमें लैपटॉप का 8GB RAM और 256GB SSD स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। लैपटॉप की सेल Flipkart पर 21 जुलाई दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। लैपटॉप में दो ब्लू और सिल्वर कलर ऑप्शन पेश किए गए हैं।

Start something Neo! 🤩

Heading to college? Make a cool first impression with the Infinix X1 INBook Neo.

💫Stylish Aluminium Alloy Metal Body

🪶Super Light at just 1.24kg

💻Immersive 14” FHD screen

🚅Type C Fast Charging

Sale starts 21st July @Flipkart https://t.co/WDncLjLyXk pic.twitter.com/0XSXOfGPPF

— Infinix India (@InfinixIndia) July 18, 2022