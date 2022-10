Infinix ने आज, 12 अक्टूबर 2022 को भारत में एक नया लैपटॉप और एक नया स्मार्ट टीवी लॉन्च किया है। कंपनी का नया INBook X2 Plus लैपटॉप 15.6-इंच की Full HD स्क्रीन के साथ आता है और यह अल्ट्रा स्लिम फॉर्म फैक्टर से लैस है। कंपनी का नया 43Y1 Smart TV 43-इंच की Full HD स्क्रीन के साथ आता है और 20W स्पीकर आउटपुट सपोर्ट करता है। आइए इन दोनों डिवाइस के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Infinix Hot 20 5G स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, कम कीमत में मिलेगा 50MP कैमरा

Infinix INBook X2 Plus की शुरुआती कीमत 32,990 रुपये है। इसकी सेल फ्लिपकार्ट के जरिए होगी। इस थिन और लाइट लैपटॉप की बिक्री 18 अक्टूबर से शुरू होगी। Also Read - Infinix Hot 20 सीरीज 6 अक्टूबर को होगी लॉन्च, कंपनी ने बताए खास स्पेसिफिकेशन

Infinix INBook X2 Plus में 15.6-इंच की Full HD स्क्रीन है, जो 1920 x 1080 पिक्सल रेजलूशन और 300 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है। इस डिवाइस का बेस मॉडल Intel Core i3 11th Gen प्रोसेसर से लैस है, जिसे 8GB RAM और 256GB NVMe PCIe 3.0 SSD स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। यह Core i7 वेरिएंट में भी आता है और दोनों मॉडल में Iris Xe ग्राफिक्स मिलते हैं। Also Read - 5000mAh Battery और 50MP Camera के साथ Infinix Note 12i 2022 लॉन्च, जानें कीमत

Step into that Plus life with the all new Infinix INBook X2 Plus Laptop, starting at just Rs. 32,990!

The laptop goes on sale starting 18th October, only on @Flipkart

Know more: https://t.co/tvhSKtKyYG#InBookX2Plus #PlusIsIn pic.twitter.com/TUTIXPL4wd

— Infinix India (@InfinixIndia) October 12, 2022