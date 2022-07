Infinix Note 12 5G सीरीज की इंडिया लॉन्चिंग को हाल ही में कंपनी द्वारा टीज किया गया था। वहीं, अब फाइनली इस सीरीज की लॉन्च डेट से भी पर्दा उठा दिया गया है। फिलहाल, कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि इनफिनिक्स नोट 12 5जी सीरीज के तहत कितने स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा। माना जा रहा है कि सीरीज में दो फोन शामिल हो सकते हैं, जो Infinix Note 12 5G और Infinix Note 12 Pro 5G होंगे। Also Read - Infinix Note 12 5G स्मार्टफोन 12 जुलाई को होगा भारत में लॉन्च! मिलेंगे ये दमदार स्पेसिफिकेशन

Infinix India ने आज अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए अनाउंस किया है कि Infinix Note 12 5G सीरीज भारत में 8 जुलाई को Flipkart के जरिए लॉन्च होगी। Also Read - Infinix लाया 180W फास्ट चार्जर, चुटकियों में चार्ज होगा फोन

Thunder, feel the thunder. ⛈️⛈️⛈️

Lighting and the thunder. ⚡️⚡️⚡️

Well, feel #ThrillAndThunder with the new Infinix NOTE 12 5G Series! Launching on 8th July, only on Flipkart

Know more: https://t.co/BbU6lFOGkn pic.twitter.com/87drQoZHqS

— Infinix India (@InfinixIndia) July 4, 2022