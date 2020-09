Infinix अगले सप्ताह लॉन्च करने वाला है दो सस्ते SNOKOR ईयरफोन्स

Also Read - Infinix Note 7 की लॉन्चिंग से पहले फ्लिपकार्ट पर जारी हुआ अलग से पेज, मिलेंगे ये स्पेक्स

View this post on Instagram

Time to flaunt your classy stix! SNOKOR iRockeR Stix revealing on 22nd Sep. #SoundsLikeNeverBefore #SoundsLikeSnokor