Infinix ने लॉन्च किए दो नए स्मार्ट टीवी, 4K रेजलूशन के साथ मिलेगा HDR10 सपोर्ट

Infinix ने आज, 16 सितंबर 2022 को भारत में दो नए स्मार्ट टीवी – Infinix Zero 55-inch QLED 4K TV और Infinix 50-inch 50X3 4K TV – लॉन्च किए हैं। जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, ये दोनों स्मार्ट टीवी 55 और 50 इंच स्क्रीन से लैस हैं, जो UHD या 4K रेजलूशन सपोर्ट करते हैं। Infinix Zero 55-inch QLED में HDR10+ सपोर्ट और 400 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है और Infinix Zero 50-inch 50X3 में HDR10 सपोर्ट और 300 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है। Also Read - 108MP कैमरा, 8GB तक RAM और 5020mAh तक बैटरी वाले स्मार्टफोन पर धमाल Offer, Flipkart से Discount के साथ खरीदने का मौका

Infinix Zero 55-inch QLED 4K TV में दो इन-बिल्ट 36W बॉक्स स्पीकर हैं, जो Dolby Digital Audio और 2 ट्वीटर्स के साथ आते हैं। Infinix Zero 50-inch 50X3 4K TV में दो इन-बिल्ट 24W बॉक्स स्पीकर हैं, जो Dolby Audio Cinematic Surround साउन्ड के साथ आते हैं। आइए इन दोनों टीवी की कीमत और फीचर्स के बारे में जानते हैं। Also Read - Infinix Zero Ultra 5G जल्द होगा भारत में लॉन्च, मिलेगी 180W फास्ट चार्जिंग

Infinix Zero Smart 4K TV कीमत

Infinix Zero 55-inch QLED 4K TV की कीमत 34,990 रुपये है और Infinix Zero 50-inch 50X3 4K TV की कीमत 24,990 रुपये है। ये दोनों एंड्रॉइड टीवी भारत में फ्लिपकार्ट के जरिए बेचे जाएंगे। इनकी सेल 24 सितंबर से शुरू होगी। Also Read - Infinix Zero QLED TV हुआ Flipkart पर लिस्ट, जबरदस्त फीचर्स के साथ 16 सितंबर को होगा लॉन्च

Infinix Zero 55-inch QLED 4K TV

Infinix Zero 55-inch QLED 4K TV में 55-इंच की QLED स्क्रीन मिलती है, जो 4K रेजलूशन, HDR10+ और 400 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है। कंपनी का कहना है कि यह Quantum DOT टेक्नॉलजी से लैस है और इसमें 60FPS MEMC का सपोर्ट भी मिलता है। इसमें दो इन-बिल्ट 36W बॉक्स स्पीकर हैं, जो Dolby Digital Audio और 2 ट्वीटर्स के साथ आते हैं।

Infinix Zero 55-inch QLED Android TV में MediaTek Quad Core CA55 प्रोसेसर मिलता है, जो 2GB RAM और 16GB स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। इस टीवी में 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, Bluetooth 5, WiFi b/g/n, एक AV input, एक LAN और एक हेडफोन पोर्ट मिलता है।

Infinix Zero 50-inch 50X3 4K TV

Infinix Zero 50-inch 50X3 4K TV में 50-इंच की स्क्रीन मिलती है, जो 4K रेजलूशन, HDR10 और 300 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है। इसमें दो इन-बिल्ट 24W बॉक्स स्पीकर हैं, जो Dolby Audio Cinematic Surround साउन्ड के साथ आते हैं। Infinix Zero 55-inch QLED Android TV में MediaTek Quad Core प्रोसेसर मिलता है, जो 1.5GB RAM और 16GB स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। इस टीवी में 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट और डुअल बैंड WiFi मिलता है।