Infinix Zero 5G भारत में जल्द होगा लॉन्च, डिजाइन और स्पेसिफिकेशन का खुलासा

Infinix ने भारत में अपने अपकमिंग स्मार्टफोन Infinix Zero 5G को टीज करना शुरू कर दिया है। यह जल्द कंपनी के पहले 5G स्मार्टफोन के रूप में लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने हाल में अपने इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को Twitter पर टीज किया है। इससे पहले पिछले महीने ही कंपनी के CEO Anish Kapoor ने कन्फर्म कर दिया है था कि कंपनी अपने पहले 5G स्मार्टफोन Infinix Zero 5G पर काम कर रही है। साथ ही अब नई रिपोर्ट में फोन की डिजाइन और स्पेसिफिकेशन का खुलासा भी हो गया है। यहां इस स्मार्टफोन के बारे में डिटेल में बताया गया है।

Infinix Zero 5G Design

MySmartPrice ने हाल में कंपनी के पहले स्मार्टफोन के रेंडर के जरिए इसका फर्स्ट लुक जारी किया है। इसमें डिवाइस को 2 अलग-अलग एंगल से दिखाया गया है, जिसमें फोन का कैमरा मॉड्यूल भी दिख रहा है। रेंडर के अनुसार, Infinix Zero 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। साथ ही पीछे की तरफ कैमरा मॉड्यूल में डुअल LED Flash भी दिया गया है। हैंडसेट के लेफ्ट साइड में वॉल्यूम को कम और ज्यादा करने के लिए बटन दी गई है। रेंडर में फोन के 2 कलर ऑप्शन ब्लैक और ब्राउन दिखाई दिए हैं।

Infinix Zero 5G Expected Specifications

रिपोर्ट के अनुआर, Infinix Zero 5G फोन में MediaTek Dimensity 900 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया जाएगा। पहले आई खबरों की मानें तो Infinix Zero 5G स्मार्टफोन में 6.7 इंच का Full HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, इसका पिक्सल रेज्लूशन 1080×2460 होगा। उम्मीद की जा रही है कि यह अपकमिंग स्मार्टफोन Infinix के XOS पर रन करेगा।

फोन में ट्रिपल रियर कैमरा मिल सकता है, जिसमें 48MP का मेन सेंसर, 1 अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 1 टेलीफोटो लेंस शामिल होगा। इसमें कंपनी 5,000mAh की बैटरी दे सकती है, जो 33W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी।