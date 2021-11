Infinix Zero 5G इनफिनिक्स का पहला 5G स्मार्टफोन होगा। इस फोन की कुछ डिटेल्स लीक हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फोन में Dimensity 900 SoC चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इस फोन का डिस्प्ले भी काफी खास होने वाला है। Infinix Zero 5G में सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz होने की उम्मीद है। Also Read - Infinix भारत में पहली बार लॉन्च करेगा लैपटॉप, Flipkart टीजर के जरिए हुआ कई स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा

Infinix ने पिछले कई महीनों से बहुत सारे स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है लेकिन अभी तक 5G टेक्नोलॉजी को पेश नहीं किया है। हालांकि अब आखिरकार इनफिनिक्स भी 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर चुका है। एक यूट्यूब क्रिएटर Tech Arena24 ने अपनी एक वीडियो फोन की स्पेसिफिकेशन्स और डिजाइन के बारे में भी खुलासा किया है। Also Read - 50 मेगापिक्सल कैमरे वाला Infinix Note 11S स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Infinix का पहला 5G स्मार्टफोन

Tech Arena24 के अनुसार, Infinix Zero 5G कंपनी का पहला 5G स्मार्टफोन होगा। रिपोर्ट के अनुसार मॉडल नंबर X6815 में प्रोसेसर के रूप में Mediatek Dimensity 900 5G SoC चिपसेट दी गई है। अब यूट्यूबर ने क्लेम किया है कि इस फोन में यूजर्स को 120Hz Super AMOLED सपोर्ट भी मिलने की उम्मीद है। Also Read - Infinix Note 11 हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा के साथ मिलती है 5000mAh बैटरी

यूट्यूबर ने इस फोन का एक रेंडर भी शेयर किया है, जिसमें दिख रहा है कि इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, जो 2 एलईडी फ्लैश के साथ आएगा। दो फ्लैश की वजह से कम लाइट वाले एरिया में भी पिक्चर्स क्लिक करने में परेशानी नहीं होगी। ये सब एक स्क्वॉर शेप के कैमरा मॉड्यूल में आएगा जो लगभग OPPO Find X3 Pro के कैमरा डिजाइन जैसा ही है।

दिसंबर में लॉन्च होने की उम्मीद

Infinix Zero 5G के अगले हिस्से में स्क्रीन के बीचों-बीच पंच-होल डिस्प्ले होगा, जिसके चारों तरफ पतले बेजल्स होंगे। रिपोर्ट के मुताबित यह एक मिड-रेंज स्मार्टफोन हो सकता है। ऐसे में इसमें प्लास्टिक बैक और फ्रेम का यूज किया जा सकता है। इस फोन का बेस वेरिएंट 6GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ आ सकता है। इसके अलावा यह फोन Android 11 out of the box पर रन करने वाला हो सकता है। यूजर्स को उम्मीद है कि यह स्मार्टफोन दिसंबर में लॉन्च हो सकता है।