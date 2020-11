Infinix Zero 8i और X1 Smart TV अगले महीने होंगे लॉन्च, जानें संभावित फीचर्स

अगले महीने अपने कई प्रोडक्ट्स को भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाला है। कंपनी अपने मिड रेंज के स्मार्टफोन Infinix Zero 8i को 2 दिसंबर को लॉन्च करने वाली है। इसके अलावा कंपनी अगले महीने अपने को भी लॉन्च करेगी। साथ ही, कंपनी अपने SNOKOR ब्रांड के तहत साउंडबार भी अगले महीने लॉन्च कर सकती है। Infinix Zero 8i को ग्लोबली लॉन्च किया जा चुका है। इसे भारत में के साथ लॉन्च किया जाएगा। Also Read - Realme Narzo 20, 6000mAh बैटरी, 4 कैमरा फोन को Flipkart से फ्लैट Rs 1050 सस्ता खरीदें, जानें कैसे

Infinix Zero 8i को अक्टूबर में पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। इसे पाकिस्तान में PKR 34,999 (लगभग 16,000 रुपये) की कीमत में लॉन्च किया गया है। Infinix Zero 8i का भारत में सीधा मुकाबला और सीरीज से होगा। फोन के बैक में डायमंड डिजाइन वाला क्वाड रियर कैमरा सेट-अप देखने को मिल सकता है। Also Read - 6000mAh बैटरी, 4 कैमरा Realme Narzo 20 फोन को Flipkart से ओपन सेल में Rs 1167 EMI में खरीदें

संभावित फीचर्स

पाकिस्तान में लॉन्च हुए स्मार्टफोन की बात करें तो ये 6.85 इंच के FHD+ डिस्प्ले पैनल के साथ आता है। इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल दिया गया है। हालांकि, कंपनी ने भारत में लॉन्च होने वाले वेरिएंट के किसी भी फीचर के बारे में फिलहाल कुछ भी रिवील नहीं किया है। पाकिस्तान में ये + 128GB स्टोरेज के साथ आता है। फोन MediaTek Helio G90T SoC के साथ आएगा। फोन की इंटरनल स्टोरेज को डेडिकेटेड माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए एक्सपेंड की जा सकेगी। Also Read - Realme 7 5G Top Features: ये फीचर्स इसे बनाते हैं सबसे अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन

फोन के कैमरे फीचर्स की बात करें तो इसके बैक में डायमंड कट डिजाइन के साथ क्वाड रियर कैमरा दिया गया है। फोन में 48MP का प्राइमरी सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2MP का मैक्रो सेंसर और एक सेंसर दिया गया है। फोन के फ्रंट में ड्यूल सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें 16MP + 8MP का ड्यूल कैमरा दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए 4,500mAh की बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग फीचर के साथ दिया गया है।