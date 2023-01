Infinix Note 12i आज यानी 25 जनवरी, 2023 को भारत में लॉन्च होने वाला है। यह AMOLED डिस्प्ले के साथ आने वाला सबसे किफाती स्मार्टफोन होगा। कंपनी इसे 11000 रुपये के आसपास लॉन्च कर सकती है। स्मार्टफोन के बाद Infinix दो अन्य प्रोडक्ट Infinix Zero Book Ultra और Zero 5G 2023 series पेश करेगी। नोटबुक को 31 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। वहीं, जीरो सीरीज 4 फरवरी, 2023 को लॉन्च होने के लिए तैयार है। लॉन्चिंग से पहले ही जीरो बुक अल्ट्रा की कीमत लीक हो गई है। आइये, इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Infinix Hot 20 5G पर धांसू ऑफर, केवल 434 रुपये महीना देकर 50MP कैमरे वाला फोन लाएं घर

Infinix Zero Book Ultra

बता दें कि Infinix ने दिसंबर, 2021 में लैपटॉप सेगमेंट INBook X1 के साथ एंट्री ली थी। इसके बाद 2022 में कंपनी ने तीन नए प्रोडक्ट INBook X1 Slim, INBook X1 Neo और INBook X2 Plus पेश किए। अब कंपनी भारतीय बाजार में जीरो ब्रांडेड लैपटॉप लन्च करने की तैयारी में है।

क्रिएटर्स के लिए डिजाइन की गई नोटबुक की जीरो बुक सीरीज की कीमत भारतीय बाजार में उपलब्ध Infinix के लैपटॉप से अधिक होगी। जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के लिए डिवाइस 12th-generation Intel Core H प्रोसेसर के साथ आएगा।

Zero Book series में LPDDR5 RAM and PCIe 4.0 SSD स्टोरेज मिलेगा। Zero Book series को चार वेरिएंट में लाया जाएगा। इसमें Core i5 के साथ 16GB RAM और 512GB स्टोरेज मिलेगा। वहीं, Core i7 के साथ 16GB RAM और 512GB स्टोरेज का ऑप्शन होगा। Core i9 के साथ 32GB RAM और 1TB स्टोरेज और Core i9 के साथ 32GB RAM और 1TB स्टोरेज दिया जाएगा। दो वेरिएंट अल्ट्रा ब्रांडिंग के साथ आएंगे।

इसके अन्य फीचर्स की बात करें तो डिवाइस में AI BeautyCam के साथ FHD वेबकैम, स्पीकर और 70Whr की बैटरी दी गई है। लैपटॉप में 15.6 इंच का FHD LED-backlit डिस्प्ले मिलेगा। यह 96W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। बिक्री के लिए इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर उपलब्ध कराया जाएगा।

कितनी होगी कीमत?

कीमत की बात करें तो टॉप मॉडल की कीमत 90,000 हो सकती है। हालांकि, सटीक कीमत और फीचर्स तो लॉन्चिंग के समय ही पता चलेंगे।