Infinix एक नए लैपटॉप पर काम कर रहा है, जिसका नाम Infinix Zero Book Ultra होगा। इसकी जानकारी कंपनी ने शेयर की है. ऑफिशियल टीजर से लैपटॉप के डिजाइन और कलर का पता चलता है। Infinix लैपटॉप सेगमेंट में InBook X1 Slim और InBook X1 को लॉन्च करेगी। इनमें कई अच्छे फीचर्स और धांसू हार्डवेयर देखने को मिलेंगे।

इनफिनिक्स ने बताया है कि Zero Book Ultra में 12th-generation Intel Core i9 प्रोसेसर मिलेगा। कंपनी ने कहा है कि यह आकर्षक प्राइस सेगमेंट में लॉन्च होगा। यह लैपटॉप इस साल की शुरुआत में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुका है और भारत में लॉन्च होने वाले वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन ग्लोबल वेरिएंट जैसा होगा।

Infinix Zero Book Ultra के स्पेसिफिकेशन

Infinix Zero Book Ultra में 15.6 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जो फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ आता है। इसमें 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। साथ ही इसमें बैकलाइट कीबोर्ड मिलेगा और फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। इस लैपटॉप में क्वाड स्पीकर्स और डुअल माइक का इस्तेमाल किया है।

Infinix Zero Book Ultra का प्रोसेसर

Infinix Zero Book Ultra में 12th gen Core i9 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। यह इसमें Intel Iris Xe GPU दिया है। यह फोन 32GB LPDDR5 RAM और 1TB SSD storage के साथ आता है। इसमें 70Wh battery के साथ 100W fast का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। Infinix Zero Book Ultra में USB-C पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट, दो 3.0 यूएसबी पोर्ट और 3.5 एमएम का जैक दिया है। यह सभी फीचर ग्लोबल मार्केट के आधार पर लिए हैं।

Infinix लॉन्च कर चुका है दो फोन

Infinix ने मंगलवार को अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन Zero Ultra और Zero 20 से पर्दा उठाया है, जो कई लेटेस्ट फीचर्स और दमदार कंफिग्रेशन के साथ आता है। Infinix Zero Ultra में 200MP का कैमरा समेत कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 8GB Ram दी है। इसमें 4500mAh Lithium-ion पॉलिमर बैटरी और Mediatek Dimensity 920 चिपसेट का इस्तेमाल किया है।

Infinix Zero 20 एक मिड रेंज स्मार्टफोन है और इसकी कीमत 15999 रुपये है। इस फोन में 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसमें 108MP का प्राइमरी कैमरा और 60MP का रियर कैमरा है।