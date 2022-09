Infinix Zero Ultra 5G जल्द ही भारत में लॉन्च होगा। इस डिवाइस को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) पर मॉडल नंबर U1800XIA के साथ देखा गया है। यह स्मार्टफोन 180W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा। Also Read - 108MP कैमरा, 8GB RAM, 256GB स्टोरेज से लैस Infinix Note 12 Pro की पहली सेल आज, इस तरह मिलेगा 2000 रुपये का Discount

Infinix Zero Ultra 5G के स्पेसिफिकेशंस पहले भी लीक हो चुके हैं। पुरानी खबर के मुताबिक, इस डिवाइस में MediaTek Dimensity 920 5G प्रोसेसर, 8GB RAM और 256GB स्टोरेज जैसे फीचर्स मिलेंगे। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Infinix Note 12 Pro 5G Review: फ्यूचर रेडी रहने के लिए क्या खरीदना चाहिए यह बजट 5G फोन? जानें यहां

Infinix Zero Ultra 5G

टिप्सटर Paras Guglani ने बताया कि Infinix Zero Ultra 5G को BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर मॉडल नंबर U1800XIA के साथ देखा गया है। इस लिस्टिंग के पता चलता है कि यह स्मार्टफोन जल्द ही भारत में लॉन्च होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, यह स्मार्टफोन 180W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा और फोन के डिब्बे में यह फास्ट चार्जर मौजूद होगा। Also Read - Infinix Note 12 Pro 4G Vs Infinix Note 12 Pro 5G: 108MP कैमरा वाले दोनों फोन में क्या है अंतर? यहां जानें

Infinix Zero Ultra 5G is coming up 🇮🇳🇮🇳🌍 180W charger listed on BIS, Launch imminent Model- U1800XIA – Dimensity 920 5G is likely,12GB RAM, Center punch, Amoled, Curved, 200MP primary[not confirmed] , Sounds Flagship#InfinixZeroUltra5G #Infinix pic.twitter.com/a8muuBxYac — Paras Guglani (@passionategeekz) September 12, 2022

खबरों के मुताबिक, Infinix Zero Ultra 5G को ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च किया जाएगा। Guglani ने इससे पहले इस स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस भी शेयर किए थे। इसके मुताबिक, यह डिवाइस MediaTek Dimensity 920 5G प्रोसेसर से लैस होगा, जिसे 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ पेयर किया जाएगा। यह दो कलर ऑप्शन के साथ एक सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में आएगा। इसे भारत में इसी साल सितंबर या अक्टूबर में लॉन्च किया जा सकता है।

पुरानी खबरों के मुताबिक, Infinix Zero Ultra 5G में 6.7-इंच की AMOLED स्क्रीन मिलेगी, जो कर्व एज और पंच-होल कटआउट से लैस होगी। इस फोन की बैक पर तीन कैमरा सेंसर्स मिल सकते हैं, जिनमें से एक 200MP का प्राइमरी लेंस होगा। बैक पर टेलीफोटो और मैक्रो लेंस भी मिल सकते हैं। इस स्मार्टफोन में 4,700mAh बैटरी मिल सकती है, जो 180W Thunder Charge तकनीक सपोर्ट करेगी। खबर के मुताबिक, यह फोन 4 मिनट में डिवाइस को 50 प्रतिशत तक चार्ज कर पाएगा।

Infinix Zero Ultra स्मार्टफोन के 5G मॉडल के साथ 4G मॉडल भी लॉन्च हो सकता है। 4G स्मार्टफोन की कीमत 25,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच में हो सकती है।