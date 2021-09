Infinix Zero X होगा इस तारीख को लॉन्च, मिलेगा 'सुपर मून मोड' वाला कैमरा

इनफिनिक्स ने ग्लोबल लॉन्च इवेंट की पुष्टि कर दी है। कंपनी ने बताया है कि वह 13 सितंबर को एक ग्लोबल लॉन्च इवेंट का आयोजन करेगी। इसकी जानकारी ब्रांड ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है, जिसके मुताबिक कंपनी जीरो ब्रांडिंग वाले अगले स्मार्टफोन को 13 सितंबर को लॉन्च करेगी। इससे पहले आई रिपोर्ट्स में Infinix Zero X, Zero X Neo और Zero X Pro जैसे स्मार्टफोन का नाम सामने आ चुका है। रिपोर्ट्स की मानें तो 13 सितंबर को होने वाले इवेंट में कंपनी सिर्फ जीरो एक्स स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। Also Read - Infinix Zero X Pro के स्पेसिफिकेशन्स हुए लीक, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिल सकता है शानदार डिस्प्ले और बेहतरीन कैमरा सेटअप

पिछले महीने ब्रांड ने कंफर्म किया था कि वह जल्द ही हीलियो G96 प्रोसेसर वाला एक स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो Infinix Zero X या Zero X Pro में मीडियाटेक का नया प्रोसेसर मिल सकता है। चूंकि स्मार्टफोन की लॉन्चिंग में अभी एक हफ्ते का वक्त है इसलिए उम्मीद है कि ब्रांड आने वाले दिनों में स्मार्टफोन से जुड़ी और जानकारी साझा कर सकता है।

Infinix Zero X में क्या होगा खास

इस महीने की शुरुआत में एक्सडीए डेवलपर्स ने Infinix Zero X स्मार्टफोन के स्टेलर ब्लैक एडिशन का रेंडर शेयर किया है। रेंडर से साफ है कि इस स्मार्टफोन में सेंटर पंच होल वाली स्क्रीन मिलेगी। फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैन के न होने से साफ है कि स्मार्टफोन में इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। साथ ही फोन में ओएलईडी पैनल दिया जा सकता है।

रेंडर में स्मार्टफोन का रियर पैनल भी नजर आया है, जिससे साफ है कि इसमें रेक्टेंगुलर शेप का कैमरा मॉड्यूल मिलेगा। फोन में क्वाड एलईडी फ्लैश लाइट और ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम दिया जा सकता है, जिसमें एक पेरिस्कोप जूम लेंस होगा। इनफिनिक्स के ट्वीट से साफ है कि स्मार्टफोन में सुपर मून मोड दिया जा सकता है, जिसकी मदद से चांद की फोटो खींची जा सकेगी। स्मार्टफोन में 90Hz या 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसमें 5000mAh की बैटरी मिलेगी, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी।