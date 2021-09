Internet Blackout: एन्क्रिप्टेड आइडेंटीट्रस्ट DST Root CA X3 सर्टिफिकेट आज यानी 30 सितंबर को एक्सपायर हो रहा है। इस आइडेंटीट्रस्ट के एक्सपायर होने के कारण बहुत से इंटरनेट यूजर्स को चिंतित हैं। चिंता की वजह इंटरनेट ब्लैकआउट को लेकर आ रही जानकारी हैं। Let’s Encrypt के आइडेंटीटस्ट्र DST Root CA X3 सर्टिफिकेशन के एक्सपायर होने के कारण कुछ यूजर्स को इंटरनेट ब्लैकआउट का सामना करना पड़ सकता है। इसकी जानकारी Let’s Encrypt ने दी है। Also Read - Internet Blackout: क्या सच में 30 सितंबर को थम जाएगी दुनिया की 'रफ्तार'?

सोशल मीडिया पर Let's Encrypt द्वारा शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, 'क्रॉसिंग के तौर पर इस्तेमाल होने वाला DST CA Root X3 एक्सपायर हो रहा है। इसका प्रभाव चुनिंदा सब्सक्राइबर्स पर पड़ेगा।' यह कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की कोई घटना हो रही है। पिछले साल 30 मई को भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब AddTrust External CA Root एक्सपायर हुआ था। इसके कारण कई संस्थाओं और लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा था।

DST CA Root X3 we used as a cross-sign is expiring! A small number of subscribers may be affected. If you need help, please check out our community forum where we are standing by! https://t.co/TzEtaNmC0w

— Let’s Encrypt (@letsencrypt) September 29, 2021