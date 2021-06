दुनिया की कई बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स आज, 8 जून 2021 को डाउन हो गई हैं। इनमें सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म और न्यूज वेबसाइट्स से लेकर सरकारी वेबसाइट्स भी शामिल हैं। कुछ खबरों के मुताबिक ऐसा अमेरिकी क्लाउड कम्प्यूटिंग सर्विस प्रोवाईडर Fastly के साथ हुई किसी गड़बड़ी की वजह से हुआ है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 48MP कैमरा और 6GB RAM + 128GB तक स्टोरेज वाले Redmi Note 10 पर मिल रहा Jio Offer, Amazon से सिर्फ ₹588 की EMI पर लाएं घर

जो वेबसाइट डाउन हुई हैं उनमें Reddit, Twitter, Amazon, Google, Quora और Shopify जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। Fastly का कहना है कि इसने प्रॉब्लम का पता लगा लिया है और यह इसे फिक्स करने पर काम कर रही है। कुछ वेबसाइट्स ने वापस लाइव होना भी शुरू कर दिया है।

DownDetector, जो वेबसाइट्स और दूसरी सर्विस के डाउन होने की खबर देता है, वह अपनी वेबसाइट पर बहुत सारे प्लैटफॉर्म को डाउन दिखा रहा है। The Verge, CNN, The Guardian, The Financial Times और The New York Times जैसे बड़े-बड़े पब्लिशर भी दिक्कत झेल रहे हैं। कई यूजर्स ने अलग-अलग वेबसाइट्स के ना खुलने से लेकर लॉगिन इशू तक रिपोर्ट किए हैं।

वेबसाइट्स और दूसरी इंटरनेट सर्विसेज थोड़े-थोड़े टाइम के लिए अक्सर डाउन हो जाती हैं। मगर एक साथ दुनिया की इतनी बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स का डाउन हो जाना आम बात नहीं है। The Verge ने गूगल डॉक के जरिए जानकारी खुद के डाउन होने और इस दिक्कत की वजह भी बताई। इसने कहा कि यह outage अमेरिकी कम्पनी Fastly की वजह से है जो वेब्साइट्स को CDN या content delivery network सर्विस देती है।

DownDetector ने भी इस outage का ज़िम्मेदार Fastly को बताया है। मगर इसके outage map के मुताबिक यह दिक्कत अमेरिका में खास तौर पर है। इंडिया के मैप पर बस कुछ ही outage रिपोर्ट दिख रही हैं और इस वक्त बहुत सारी वेबसाइट्स सही से चल रही हैं। अमेरिका का outage map अभी भी लाल हो रखा है, जिसका मतलब है कि यूजर अभी भी DownDetector पर इन वेबसाइट्स पर परेशानी रिपोर्ट कर रहे हैं।